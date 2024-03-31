CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Oyunu Kullandı

Yerel

HABER: ECE AZAK - KAMERA: KERİM UĞUR

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karşıyaka Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Tugay, "Şehrimiz için, Türkiye'miz için hayırlı olsun. Güzel günlerin başlangıcı olsun diyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ile İnönü Mahallesi'nde bulunan Karşıyaka Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda, 2110 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

"ŞEHRİMİZ İÇİN TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Oy kullanma işleminin ardından basın açıklaması yapan Tugay, şunları söyledi:

"Bugün beklediğimiz gün geldi. Bizim için yaklaşık 2 ay süren bir kampanya döneminden sonra nihayet artık bugün karar verme günü. Bugün açıkçası bizlerin değil yurttaşlarımızın, İzmirlilerin, Türkiye'de yerel seçimde oy kullanacak tüm vatandaşlarımızın konuşma günü. Demokrasi ortamında yaşamaktan çok mutlu olduğumuzu öncelikle ifade etmek isterim. Ben de kendi adıma Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişim sürecinden sonra girdiği, umutla girdiğimiz bu yerel seçimde başarıyla çıkacağımıza inanarak akşam saatlerini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Halkımızın teveccühüne ulaşmayı diliyoruz ama sonuç ne olursa olsun, halkımızın kararı bizim için en doğru olandır. Katılan, katkı veren, emek harcayan burada sandık başında görev yapan bu yarışa katılan herkesi kutluyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz için, Türkiye'miz için hayırlı olsun. Güzel günlerin başlangıcı olsun diyorum."