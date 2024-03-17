CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Roman Yurttaşların Yoğun Olduğu Ege Mahallesi'nde Sahur Yaptı - Son Dakika
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Roman Yurttaşların Yoğun Olduğu Ege Mahallesi'nde Sahur Yaptı

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Roman yurttaşların yoğun olduğu Ege Mahallesi'nde sahur yaptı. Tugay, kentsel dönüşüm bekleyen vatandaşları ev sahibi yapacağını söyledi. Tugay, daha fazla insanın hayatını kaybetmemesi için uyuşturucu ile mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen bilardo turnuvasına da katıldı.

17.03.2024 10:53  Güncelleme: 11:01
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Roman yurttaşların yoğun olduğu Ege Mahallesi'nde sahur yaptı. Tugay, kentsel dönüşüm bekleyen vatandaşları ev sahibi yapacağını söyledi. Tugay, daha fazla insanın hayatını kaybetmemesi için uyuşturucu ile mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen bilardo turnuvasına da katıldı.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Roman yurttaşların yoğun olarak yaşadığı Ege Mahallesi'nde, sahur için kurulan sofraya konuk oldu. Gecenin ilerleyen saatlerine rağmen bölge sakinleri tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan Başkan Cemil Tugay, "Büyük başkan", "Romanların ağabeyi", "Ege Mahallesi seninle gurur duyuyor" sloganları arasında sahur yaptı. Ege Mahallesi'nin beklediği kentsel dönüşüm için önemli mesajlar veren Tugay, "Kentsel dönüşüme dair benden bir şey duymayı beklediğinizi biliyorum. Ev sahiplerinin işi hallolmuş. Kiracıları da ev sahibi yapacağız. Söz veriyorum" dedi.

"HER TÜRLÜ SORUNUNUZLA YAKINDAN İLGİLENECEĞİM"

Karşıyaka Örnekköy'deki Romanlarla çok güzel dostluklar kurduğunu ifade eden Tugay, "Şu an burada sizlerle o anları tekrar yaşıyorum. Hakikaten seçimi, oyu boş verin ama sizler gibi güzel insanların dostluğunu görmek büyük şeref. Büyük mutluluk. Sağ olun. Ben Karşıyaka'da Roman kardeşlerimizle çok güzel bir 5 sene geçirdim. Önümüzdeki 5 yıl da tüm İzmir'de çok güzel bir 5 sene geçireceğiz. Her türlü sorununuzla ve derdinizle yakından ilgileneceğim. İzmir'in güzel insanları başımın tacı, hepsi için bir şeyler yapmaktan mutlu olacağım" diye konuştu.

"SİZE KİM DEĞER VERİYORSA ONA OY VERİN"

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Emin Karameşe ise Tugay'ın kendisini siyaset yapması için cesaretlendirdiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Başkanımıza Romanların İzmir'de siyaseten sahipsiz kaldığını ve destek vermesini istedim. Başkanımız da bu konuda bize destek verdi. Eğer Cemil Tugay bize destek vermeseydi bugün CHP il yönetiminde bir tek roman olmayacaktı. Onun sayesinde bugün CHP'de Roman meclis üyeleri var. Size kim değer veriyorsa, kim seçilme hakkı veriyorsa lütfen ona oy verin. Karşıyaka Cemil Tugay'la unutamayacağı tam 5 yıl geçirdi. Şimdi sıra İzmir'in tamamında. İzmir'deki tüm Romanlar Cemil Tugay'la unutamayacağı 5 yıl geçirecek."

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE FARKINDALIK TURNUVASI

Tugay, Ege Mahallesi Kadın Çocuk Eğitim Sosyal Yardımlaşma Derneği (İZEGEROM) tarafından, yakın zamanda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybeden bir genç anısına, uyuşturucu ile mücadelede farkındalık yaratmak için düzenlenen bilardo turnuvasına da katıldı. Tugay, "Daha fazla genç ölmesin" sloganıyla düzenlenen turnuvanın sonunda kazananlara ödüllerini verdi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Roman Yurttaşların Yoğun Olduğu Ege Mahallesi\'nde Sahur Yaptı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Roman Yurttaşların Yoğun Olduğu Ege Mahallesi'nde Sahur Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Roman Yurttaşların Yoğun Olduğu Ege Mahallesi'nde Sahur Yaptı - Son Dakika
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