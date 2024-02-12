CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi\'ni ziyaret etti

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) Yönetim Kurulu'nu, ziyaret etti. Başkan Tugay, "Bu şehre hizmet, bizim boynumuzun borcu. İçimizde böyle bir duyguyla bu görevlere talip olduğumuzu bilin. Hem bize güvenin hem de bize sahip çıkın. Bu şehir Dr. Behçet Uz'u belediye başkanı yaptı bir de Dr. Cemil Tugay olsun. Görelim bakalım neler oluyormuş" diye konuştu.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, geçmiş dönem Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ile İzmir'in en önemli tekstil üretim merkezlerinden biri olan MTK'yi ziyaret etti. Site Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım ve yönetim kurulu üyelerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Toplantının ardından Dr. Cemil Tugay, siteyi gezdi. Tekstil Mühendisi olan Ömer Eşki, dikiş makinesinin başına oturdu ve eski günlerini hatırladığını söyledi. MTK Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, MTK'nin 820 bin metrekarelik alanı ve 8 bin çalışanıyla İzmir'in en büyük, Türkiye'nin de ilk 3 site içerisinde yer aldıklarını söyledi. Salkım, "Adaylığınız hayırlı uğurlu olsun. 1 Nisan sonrasında çok daha güzel şeyler olacağına inanıyoruz" dedi.

MTK Yönetimi'nin ekonomik sıkıntıların aşılması için kadınlara yönelik ev eksenli çalışma modeli önerisi üzerine Tugay, üniversite sınavına hazırlık sürecinde annesinin dikiş dikerek kendisini dershaneye gönderdiğini anlattı.

Tugay, "Benim babam öğretmendi, annem ev hanımıydı. 4 kardeşin en büyüğüyüm. Lise son sınıfa geldiğimde dershaneye gitmem gerekiyordu. İzmir İnönü Lisesi mezunuyum sene 1983. Babam, 'Oğlum paramız yok. Dershaneye gönderemeyeceğim seni' dedi. Ben de 'Peki baba, neyse o şartlarda çalışacağız, ne kadar başarılı olabilirsek olacağız' dedim. Annem 'Hayır ben oğlumu dershaneye göndereceğim' dedi. O sıralarda şile bezinden bir şeyler getirip mahallelerde kadınlara dağıtıyorlar, onlar da dikip para kazanıyorlardı. Annem geceler boyu dikiş dikerek beni dershaneye gönderdi. Çok yüksek bir puanla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandım. Bizler kolay yetişmiyoruz. Bu şehrin evladıyız, çok zor şartlarda yaşamış, iyi gün, kötü gün görmüş insanlarız. İçimizdeki duygunun adı sevgidir. Bu duyguyla bu göreve talip olduğumu bilin. Hem bize güvenin hem de günü geldiğinde bize sahip çıkın. Bu şehir Dr. Behçet Uz'u belediye başkanı yaptı bir de Dr. Cemil Tugay olsun, görelim bakalım neler oluyormuş" dedi.

KENT İTTİFAKI VURGUSU

Üreticilerle bir araya gelmeyi çok önemsediklerini belirten Dr. Cemil Tugay, MTK Sitesi'nin kentin kimliğinde de önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, "İzmir'imizin bu tür yatırımlara kurumlara ihtiyacı var, yenilerine ve var olanların güçlenmesine ihtiyacı var. Yerel yönetimler kentin temizliği, düzeni ve gelecek vizyonunu çizer. Önümüzdeki dönem için önemsediğim konu şu; ülkemizin ekonomik durumu malum, kalkınma sorunu var, gelirin adil dağılımı, istihdam, alım gücü sorunu var. Üretici ürettiğinden bir şey anlamıyor, tüketici ihtiyacını karşılayamıyor, sanayici sıkıntıda. Para politikası karışık. Böyle bir ortamda ülke ve şehrin kalkınmasını hedeflemek gerek. Şehrin kalkınmasında yerel yönetimin payının küçük olduğu düşünülebilir ama şehir olarak kendi potansiyelimizi daha fazla değerlendirmeliyiz. İzmir'in potansiyelini en iyi bilenlerdensiniz. Türkiye'nin potansiyeli en yüksek şehirlerinden birindeyiz. 'Bize yardım edin' demekten çok kent ittifakını kurmalıyız. Siyasette ittifakları konuşuyoruz ama bunu ben kentin kurumları arasında da bir ittifak olarak ifade etmek isterim. Ticaret Odamız, Borsamız, Sanayi Odamız, Esnaf Sanatkar Odaları Birliğimiz, benzer kuruluşlar, üniversiteler konuya dahil olabilecek tüm kuruluşlar ittifak etrafında birleşmeli. İzmir'in kalkınması, zenginleşmesi ve refahının artırılması için yönünde çalışılmalı. Biz de bu konuda liderlik etmeliyiz" diye konuştu.

"İZMİR, BÖLGESEL LİDER OLMALI"

İzmir'in bölgesel kalkınmayı inşa edecek şekilde, sanayi tarım, doğal kaynak ve ekolojik açılardan bölgeye liderlik etmesi gerektiğine dikkat çeken Tugay, "Bunu gözetmeli ve planlamalıyız. Layık görürseniz önümüzdeki 5 yıl için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yaparsanız böyle bir rol üstlenmeyi düşünüyorum. Şimdiden belediye başkanları ile irtibat kurdum ve davet ettim. Ege Bölgesi için İzmir, çok farlı bir yerdedir. Sadece alışveriş, tatil, sosyalleşme için gelinen bir kent değil ortak planlama için oturulup çalışılan bir kent olmayı planlıyoruz. Bu vizyonu bütün İzmir'e özellikle anlatmayı istiyorum. Üreten insanlara anlatmak istiyorum. Üzerimizdeki mutsuz halin gitmesini istiyorum. Daha umutlu ve mutlu karşılamalıyız geleceği. Bunu hak eden insanlarız" dedi.

"MAZBATAYI ALIR ALMAZ ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

MTK Sitesi'nin sorunlarının çözümü için destek sözü veren Tugay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"MTK'nın her türlü ihtiyacında yanında olacağım. Böyle bir kuruma yarıdımcı olmak benim için onur, yeter ki siz çalışmaya üretmeye devam edin ve sizi mutlu göreyim. Her zaman sahada olan çalışan bir insan oldum. Olgun Başkan gibi geçmişten gelen tecrübeleri olan insanların desteğiyle sorunlarımızı çözeceğiz. Bizim görevimiz bu şehrin gerçek kimliğine ve en başta insanlarına hizmet etmek. Ülkemizin kuruluş ilkelerini koruyacak herkesi kucaklayacak bir parti konumundayız. Hepimizi gururlandıran bir liderimiz var. Sayın Özgür Özel, Manisalıdır ancak İzmir ikinci şehri gibidir. Bizim de onu mahcup etmemek gibi bir görevimiz var. Siz işinizi en iyi şekilde yapmaya devam edin, diğer konuları bize bırakın. Mazbatayı alır almaz çalışmaya başlayacağız."