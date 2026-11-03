CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, Kemalpaşa\'da tarımda kriz uyarısı yaptı

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Kemalpaşa'da parti örgütü, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek tarım politikaları ve partisinin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde üreticilerin yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, tarımda planlama ve çiftçilere yönelik desteklerin artırılması gerektiğini belirtti. Ziyaret programı kapsamında ilk olarak CHP Kemalpaşa İlçe Başkanlığını ziyaret eden Utku Gümrükçü, parti mensuplarıyla buluştu. CHP'nin köklü tarihine işaret eden Gümrükçü, şunları kaydetti:

"Bu koca çınarı 103 yıldır ayakta tutan; milletimizin sarsılmaz desteği, Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılığı ve sizler gibi bu partiye çıkarsız bir şekilde, sadakatle bağlı olan üyelerimizdir. Bugün halkımız net bir şekilde anlamıştır ki CHP; Atatürk'ün çizgisinden sapmayanların, halkın derdiyle dertlenenlerin, kendi kişisel çıkarlarını değil memleketin menfaatini düşünenlerin yönettiği kadrolara sahiptir."

Kemalpaşa ilçe örgütünün kararlı çalışmalarını takdirle izlediğini belirten Gümrükçü, yaklaşan kongre sürecine ilişkin "Yakında başlayacak kongre sürecimizi tamamladığımızda, iktidarın en güçlü adayı olduğumuzu herkes açıkça görecek. Tertemiz ve liyakatli kadrolarımızla, çoktan hazırlanmış hükümet programımızla ve ilk günden bu yana omuz omuza yürüdüğümüz halkımızla sürdürdüğümüz bu yürüyüşü kimse durduramayacak" ifadelerini kullandı.

"BİZİM MAKAMIMIZ SOKAKLARDIR"

Parti içi toplantının ardından açıklamalarını CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, temsil anlayışlarının makam odalarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "İlk günden bu yana sokaktayız; esnafın, işçinin, emeklinin, çiftçinin ve üreticinin yanındayız. İzmir'de sokaklar artık CHP'nin il ve ilçe başkanlıklarına, çalışma ofislerine dönüşmüş durumda. Biz işimizi kapalı binalarda, makam koltuklarında oturarak değil; halkımızın arasında dertlere derman olmaya, ses olmaya ve çözüm üretmeye çalışarak yapıyoruz. Bugün İzmir'in sokaklarında, semt pazarlarında, köylerinde kesintisiz çalışan, vatandaşa dokunan tek parti CHP'dir" diye konuştu.

KEMALPAŞA'DA STK VE ODA ZİYARETLERİ

İlçe başkanlığı ziyaretinin ardından Utku Gümrükçü, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ozan Yalçın, İl Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyelerinden oluşan heyetle birlikte ilçedeki sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulundu.

Heyet sırasıyla; Kemalpaşa Yörükler Derneği Başkanı Mehmet Demir, Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Kanlı ve Kemalpaşa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Katı ile bir araya geldi.

"YÖRÜKLER BU TOPLUMUN ÇİMENTOSUDUR"

Yörükler Derneği ziyaretinde Yörük kültürünün ve kimliğinin Türkiye tarihindeki yerine değinen Gümrükçü, "Bu ülkenin kurtuluşundan kuruluşuna ve sonrasında Cumhuriyet'in korunmasında Yörüklerin çok ayrı ve özel bir yeri vardır. Yörükler hem bu toplumun çimentosu hem de toplumsal birliğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatıdır" dedi. Ziyaretin sonunda Dernek Başkanı Mehmet Demir, İl Başkanı Gümrükçü'ye Türk Bayrağı hediye etti.

TARIMDA KRİZ UYARISI

Ziraat Odası ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ziyaretlerinin ardından Türkiye'nin tarım politikalarını eleştiren CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, şunları kaydetti:

"Ülkemiz maalesef plansız tarımın, yetersiz desteğin, çiftçinin ve köylünün emeğini sömüren anlayışın yarattığı derin krizleri yaşıyor. Bugün Kemalpaşa'da ne zeytin ne üzüm ne de kiraz üreticisi halinden memnun. Konuştuğumuz her üretici tarlasındaki, bahçesindeki ürünü yüksek maliyetler nedeniyle toplayamamaktan, girdi giderlerinden ve plansızlıktan dertli. Türkiye'de geçimini tarımdan sağlayıp mutlu olan tek bir kesim kalmadı. Bu durumu görmezden gelen iktidar ve bu kaos ortamında sahipsiz bırakılan üreticiyi sömüren aracılar unutmasın ki: Üreten mutsuzsa, bir millet de mutsuzluğa, kıtlığa ve yokluğa mahkümdur. Biz bu sorumluluk ve bilinçle iktidara hazırlanıyoruz. Tarımı kalkındırmak için önce üreteni, çiftçiyi, köylüyü kalkındıracaksınız. Toprağa hak ettiği değeri, emek verene de emeğinin karşılığını tam olarak vereceksiniz. Bugün muhalefette üreticimizin sesi oluyoruz; iktidarımızda ise tarımın kurtarıcısı olacağımıza söz veriyoruz."