CHP Kadın Kolları'ndan "Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor" Yürüyüşü Buca'da Gerçekleşti - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları'ndan "Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor" Yürüyüşü Buca'da Gerçekleşti

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CHP İzmir İl Kadın Kolları'nın 'Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor' hareketinin beşinci adımı Buca'da yapıldı. Katılımcılar, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi ve kadınlar ile çocuklar için adalet talep etti. Buca Belediye Başkanı, yürüyüşün son bulduğu alandaki 'Söz Sende' duvarına önemli bir mesaj bıraktı.

19.10.2024 23:41  Güncelleme: 07:56
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(İZMİR)- CHP İl Kadın Kolları'nın başlattığı "Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor" hareketinin beşinci adımı Buca'da gerçekleştirildi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yürüyüşün sonlandığı alandaki "Söz Sende" duvarına "Kadınların ve çocukların, özgürce yaşadığı bir Buca inşa ediyoruz" ifadelerini yazdı.

CHP İzmir İl Kadın Kolları'nın, İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe girmesini sağlamak ve şiddete maruz kalan, cinayete kurban giden, istismara uğrayan kadınlar ve çocuklar için düzenlediği "Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor" hareketinin beşinci adımı Buca'da düzenlendi. Işılay Saygın Meydanı'nda başlayan yürüyüş, iki kilometrelik bir güzergahın ardından Şirinyer'de son buldu. Yürüyüşe Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Buca Kadın Kolları Başkanı Şükran Arslan, Belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşten önce hareketin dördüncü adımını gerçekleştiren Gaziemir ilçesinin CHP Kadın Kolları Başkanı Sevda Erlat, Buca Kadın Kolları Başkanı Şükran Arslan'a bayrak devretti.

Yürüyüşe katılanlar, ellerinde "İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmeyeceğiz", "Asla Yalnız Değilsin", "Erkek Devlet Şiddetine Son" yazılı dövizler taşıdı. Buca Belediyesi ana hizmet binası önünde ise "Sessizlik, şiddete ortak olmaktır. Görmezden gelmek, şiddete ortak olmaktır. Duymazdan gelmek, şiddete ortak olmaktır. Ortak olmuyoruz. Susmuyoruz" yazılı dev pankart açıldı.

"Adaletsizliğe karşı meydanlarda olacağız"

Burada konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ve tüm kadınların sesinin daha çok duyulması için yürüyüşte bulunduğunu belirterek, "Bizler, kadınlar özgürce ve korkmadan sokaklarda yürüyünceye kadar burada olacağız. Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyet'e ve kadınlara verdiği değerlere sahip çıkacağız ve bu adaletsizliğe karşı meydanlarda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Karanlık zihniyetin hakim olduğu bir dönemdeyiz"

Cinsiyet eşitsizliğinin derinleştiği, karanlık bir zihniyetin hakim olduğu bir dönemden geçildiğini söyleyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlar, sadece cinsiyetleri nedeniyle sistematik bir tehdit altında. Bakın, sadece bu yılın ilk 6 ayında 310'nun üzerinde kadın hayattan koparıldı. Bu, hukuki yoksunluğun ve toplumsal çürümüşlüğün acı bir göstergesidir. Bu, sadece bir istatistik değil, her biri ayrı bir hayal, bir yaşam, bir gelecek olan kadınların trajedisidir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi eğitim ve en önemlisi yasaların caydırıcılığı ile gerçekleşebilir. 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' veya herkesin bildiği 6284 sayılı kanunun etkili şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu gidişat, yalnızca kadınların değil, tüm toplumun geleceği için büyük bir tehdittir. Çünkü biz biliyoruz ki bu cinayetler politiktir. Bizler, bu politikaya karşı durmak zorundayız. Birlikte güçlü, birlikte özgür olacağız."

"Çocuklar susar, biz susmayacağız"

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ise çocuk yaşta evlendirilen annesinin yaşam öyküsünü anlatarak, "Çocuk gelinler hala var. Çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundasınız. Çocuklar susar. Biz susmayacağız" dedi.

Söz duvarına iz bırakıldı

Yürüyüşün son bulduğu Şirinyer'de kadınlar, ellerindeki balonları gökyüzüne saldı. Ardından da alana kurulu "Söz Sende" duvarına iz bıraktı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da duvara "Kadınların ve çocukların özgürce yaşayacağı bir Buca inşa ediyoruz." ifadelerini yazdı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Sözleşmesi, Politika, Kadın, Yerel, Çocuk, İzmir, Buca, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Kadın Kolları'ndan 'Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor' Yürüyüşü Buca'da Gerçekleşti - Son Dakika

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