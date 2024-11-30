CHP Kayseri\'de İl Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından İl Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ile il ve ilçe yöneticileri katıldı. Düzenlenen toplantının yeni tüzük istikametinde ilk ve örnekleme olduğunu söyleyen CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin; "Bu toplantının, bu programın özelliği örnekleme bir toplantı olması. Yani bundan sonra yapılacak olan programların, danışma kurullarının bir sisteme oturması ve daha verimli olması anlamındadır. Genel merkezimizin ve belirlediği isimlerle yapıyoruz bu toplantıyı. Bundan sonra da tüzükte yazıldığı gibi yapılacak. Bütün üyelerin katıldığı toplantıları da yapacağız, çalıştaylar da yapacağız ama bu program çalışması. Yani iktidara gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişen tüzükle birlikte yeniden program oluşturması çalışmaları yapılacak ve 3 ay sonra bugün belirleyeceğimiz konularla ilgili tekrar uzun bir zaman dilimine yayılan bir toplantı yapacağız. Konuları belirleyeceğiz yani iktidara geldiğimizde veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişen yeni tüzüğüne göre program nasıl oluşturulur bunu konuşacağız. Bu anlamda eskiden nasıl uygulama yapıyorduk önce ilçe danışma kurulları yapılıyor bitiyordu en son il yapılıyordu. Fakat bu dediğim gibi örnekleme olduğu için, bu sefer önce ilden başladık buradaki formatın aynısını bundan sonra ilçeler yapacaklar. Ben bu anlamda katkı sağladığınız için, iktidara gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda görevde olan insanlara tekrar hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de toplantıda istek ve görüşlerin alınacağını söyleyerek; "Nasıl ki 31 Mart seçimlerinde sizlerin desteği ile örgütlerimizin yoğun çalışmasıyla halkımız gereken dersi iktidara vermişse, bundan sonraki süreçlerde de elimizden gelen gayreti en üst düzeyde göstereceğiz ve ilk genel seçimde ki biz erken olacağını çok ümit ediyoruz; iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarına geçecektir. Biz bundan eminiz. Tüzük gereği bu programa katılacak arkadaşlarımızın sayısı ve konumu belli. Gönül isterdi ki daha büyük bir çalışma yapalım, o çalışmada herkes görüş ve düşüncelerini ifade etsinler ama bugün bu çalışmaların nasıl yapılacağını genel başkan yardımcımız ifade edecek. Sizlerin de görüş ve düşüncelerini alacağız. Yetiştiremediklerimizin yazılı notlarını alacağız. Bu raporlar da olduğu gibi genel merkezimize gidecek ama daha sonra bu çalışmalar ilçelerde yapılacak. Çok daha geniş kapsamlı olarak yine toplantı yapacağız. Sizlere geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise; "Program hazırlama çalışmaları ve sayın genel başkanın direktifleri çerçevesinde il ve ilçenin yani örgütün görüşlerini alarak programın nihai hale getirilmesine yönelik çalışmaların ilk safhasını danışma kurulu toplantısıyla başlatıyoruz. Güzel Kayseri'de, milli savunmamızın ve savunma sanayimizin de göz bebeği olan Kayseri'de tekrar ayrıca mutluluk verici bir olay. Bu toplantıdan sonra bölgede bulunan emekli asker dernekleri ve şehit aileleri ile gaziler derneklerini de ziyaret edeceğiz. Bu konudaki duruşumuz çok net. Şehit aileleri ve gazilerimiz toprak altındaki ulu köklerimiz ve Atatürk'ün de belirttiği gibi yaşayan hatıralar. Dolayısıyla bu program çalışmalarıyla bu faaliyeti de aynı değerde görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve koruyucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, tüm milli değerlerimizin korunmasında, savunmasında baş aktördür. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmalarınızda hepinize başarılar diliyorum. Bu bir tanıtım toplantısı. Burada ne yapılacağını, nasıl yapılacağını, kimlerle yapılacağını açıklayacağız. Daha sonra bu süreçte, bu toplantıda sorulan sorulara cevap almamız vakit olarak da mümkün değil. Bu süreç 2-3 hafta daha devam edecek. Dijital demokratik katılım denen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de öncü olduğu elektronik ortamdaki çalışmaları da bugün anlatacağız. Oralara da katkılarınızı bekleyeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum ve teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından basına kapatılan toplantıda il ve ilçe yöneticileri ile çalışmalar konusunda görüşmeler gerçekleşti. - KAYSERİ