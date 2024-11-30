CHP Kayseri'de İl Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP Kayseri'de İl Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

CHP Kayseri\'de İl Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından İl Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.

30.11.2024 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından İl Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ile il ve ilçe yöneticileri katıldı. Düzenlenen toplantının yeni tüzük istikametinde ilk ve örnekleme olduğunu söyleyen CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin; "Bu toplantının, bu programın özelliği örnekleme bir toplantı olması. Yani bundan sonra yapılacak olan programların, danışma kurullarının bir sisteme oturması ve daha verimli olması anlamındadır. Genel merkezimizin ve belirlediği isimlerle yapıyoruz bu toplantıyı. Bundan sonra da tüzükte yazıldığı gibi yapılacak. Bütün üyelerin katıldığı toplantıları da yapacağız, çalıştaylar da yapacağız ama bu program çalışması. Yani iktidara gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişen tüzükle birlikte yeniden program oluşturması çalışmaları yapılacak ve 3 ay sonra bugün belirleyeceğimiz konularla ilgili tekrar uzun bir zaman dilimine yayılan bir toplantı yapacağız. Konuları belirleyeceğiz yani iktidara geldiğimizde veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişen yeni tüzüğüne göre program nasıl oluşturulur bunu konuşacağız. Bu anlamda eskiden nasıl uygulama yapıyorduk önce ilçe danışma kurulları yapılıyor bitiyordu en son il yapılıyordu. Fakat bu dediğim gibi örnekleme olduğu için, bu sefer önce ilden başladık buradaki formatın aynısını bundan sonra ilçeler yapacaklar. Ben bu anlamda katkı sağladığınız için, iktidara gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda görevde olan insanlara tekrar hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de toplantıda istek ve görüşlerin alınacağını söyleyerek; "Nasıl ki 31 Mart seçimlerinde sizlerin desteği ile örgütlerimizin yoğun çalışmasıyla halkımız gereken dersi iktidara vermişse, bundan sonraki süreçlerde de elimizden gelen gayreti en üst düzeyde göstereceğiz ve ilk genel seçimde ki biz erken olacağını çok ümit ediyoruz; iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarına geçecektir. Biz bundan eminiz. Tüzük gereği bu programa katılacak arkadaşlarımızın sayısı ve konumu belli. Gönül isterdi ki daha büyük bir çalışma yapalım, o çalışmada herkes görüş ve düşüncelerini ifade etsinler ama bugün bu çalışmaların nasıl yapılacağını genel başkan yardımcımız ifade edecek. Sizlerin de görüş ve düşüncelerini alacağız. Yetiştiremediklerimizin yazılı notlarını alacağız. Bu raporlar da olduğu gibi genel merkezimize gidecek ama daha sonra bu çalışmalar ilçelerde yapılacak. Çok daha geniş kapsamlı olarak yine toplantı yapacağız. Sizlere geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise; "Program hazırlama çalışmaları ve sayın genel başkanın direktifleri çerçevesinde il ve ilçenin yani örgütün görüşlerini alarak programın nihai hale getirilmesine yönelik çalışmaların ilk safhasını danışma kurulu toplantısıyla başlatıyoruz. Güzel Kayseri'de, milli savunmamızın ve savunma sanayimizin de göz bebeği olan Kayseri'de tekrar ayrıca mutluluk verici bir olay. Bu toplantıdan sonra bölgede bulunan emekli asker dernekleri ve şehit aileleri ile gaziler derneklerini de ziyaret edeceğiz. Bu konudaki duruşumuz çok net. Şehit aileleri ve gazilerimiz toprak altındaki ulu köklerimiz ve Atatürk'ün de belirttiği gibi yaşayan hatıralar. Dolayısıyla bu program çalışmalarıyla bu faaliyeti de aynı değerde görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve koruyucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, tüm milli değerlerimizin korunmasında, savunmasında baş aktördür. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmalarınızda hepinize başarılar diliyorum. Bu bir tanıtım toplantısı. Burada ne yapılacağını, nasıl yapılacağını, kimlerle yapılacağını açıklayacağız. Daha sonra bu süreçte, bu toplantıda sorulan sorulara cevap almamız vakit olarak da mümkün değil. Bu süreç 2-3 hafta daha devam edecek. Dijital demokratik katılım denen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de öncü olduğu elektronik ortamdaki çalışmaları da bugün anlatacağız. Oralara da katkılarınızı bekleyeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum ve teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından basına kapatılan toplantıda il ve ilçe yöneticileri ile çalışmalar konusunda görüşmeler gerçekleşti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Kayseri'de İl Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
13:39 Beşiktaş’tan ayrılan Samet Aybaba’dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum Beşiktaş'tan ayrılan Samet Aybaba'dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum
12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
16:46 Beşiktaş, Hasan Arat’ın istifası sonrasında büyük tehlikeyle karşı karşıya Beşiktaş, Hasan Arat'ın istifası sonrasında büyük tehlikeyle karşı karşıya
16:28 Hakkında soruşturma başlatılmıştı Özgür Özel’den ilk açıklama Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Özgür Özel'den ilk açıklama
16:23 Ünlü otel zinciri resmen iflas etti Ünlü otel zinciri resmen iflas etti
16:21 Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor
16:18 BOTAŞ’tan doğal gaz tarifesi duyurusu BOTAŞ'tan doğal gaz tarifesi duyurusu
16:08 Ev hapsi cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil soluğu İstanbul Boğazı’nda aldı Ev hapsi cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı
16:03 Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti
16:02 Giovanni van Bronckhorst’un Beşiktaş’tan alacağı tazminat ortaya çıktı Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan alacağı tazminat ortaya çıktı
15:58 Edirne’de el freni unutulan araç sahibine çarptı Edirne'de el freni unutulan araç sahibine çarptı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib’de stratejik bölgeyi ele geçirdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 14:54:39. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Kayseri'de İl Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.