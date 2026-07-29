CHP Kilis İl Başkanı ve yönetimi, CHP\'den istifa ederek YENİ Parti\'ye geçti

Haber: Erhan ÖZMEN

(KİLİS) - CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Topalkara ve il yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile meclis üyeleriyle birlikte partiden istifa ederek YENİ Parti'ye geçme kararı aldıklarını açıkladı. Topalkara, kararın uzun değerlendirmeler sonucu alındığını belirterek, "Mücadelemizi bundan sonra YENİ Parti çatısı altında sürdüreceğiz" dedi.

CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Topalkara, il yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile belediye ve il genel meclis üyeleriyle birlikte partiden istifa ederek YENİ Parti'ye geçme kararı aldıklarını açıkladı.

Mehmet Topalkara, istifa kararının ani bir tepki olmadığını, uzun değerlendirmeler sonucunda alındığını belirterek, CHP çatısı altında mücadeleyi sürdürme imkanının kalmadığı kanaatine vardıklarını söyledi. CHP'nin değerlerine ve mirasına saygı duyduklarını ifade eden Topalkara şunları kaydetti:

"Ayrılık kararımız, herhangi bir kırgınlığın değil; ülkemiz adına daha güçlü bir gelecek inşa etme sorumluluğunun sonucudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak bizler için kolay değildir. Çünkü ayrıldığımız yer, yıllarımızı verdiğimiz, emek verdiğimiz, dostluklar kurduğumuz ve halkımızın umudunu büyütmeye çalıştığımız bir siyasi yuvadır. Bu nedenle bugün aldığımız kararın manevi yükünü en derinden hissediyoruz.

Bu sebeple ben, Cumhuriyet Halk Partisi Kilis İl Başkanı Mehmet Topalkara olarak; ilçe başkanlarımızın, yönetim kurulu üyelerimizin, belediye ve il genel meclisi üyelerimizin, kadın ve gençlik örgütlerimizden çok sayıda yol arkadaşımızın önemli bir bölümünün ortak iradesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla açıklıyorum.

Bugünden sonra mücadelemizi, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in kurmuş olduğu YENİ Parti çatısı altında sürdüreceğiz. İnancımız odur ki bu yeni siyasi hareket; kutuplaşmayı değil birliği, umutsuzluğu değil umudu, kişisel hesapları değil milletin ortak geleceğini esas alan güçlü bir değişimin adresi olacaktır. Biz bu yürüyüşe inanıyoruz. Biz bu ülkeye inanıyoruz. Biz milletimize güveniyoruz. ve inanıyoruz ki Türkiye'nin yarınlarını hep birlikte, omuz omuza kuracağız."