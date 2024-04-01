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CHP'li Çavuşoğlu: "Halka hizmetkarlığı en iyi şekilde yapacağız"

DENİZLİ - Denizli'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre seçimi önde tamamlayan CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Artık bundan sonra halka hizmetkar olma zamanı bizde. O hizmetkarlığı en iyi şekilde yapacağız" dedi.

Denizli'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçları belli oldu. Bu sonuçlara göre seçim yarışını önde tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Net olmayan sonuçlara göre seçimi önde kazandıklarını belirten Çavuşoğlu, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yapılan kutlamada vatandaşlara seslendi. Kutlamalar sonrası İhlas Haber Ajansı'na röportaj veren Çavuşoğlu, "En son bıraktığımızda iyi gidiyordu. Sonuçlar net olarak nasıl oldu bakacağız. Ama artık Denizli'de insanlar keyifli ve birlikte olduğu güzel bir Denizli inşa edeceğiz. Özlem büyük, Genel Başkanımızla çıkmış olduğumuz bu yolculukta değişim Denizli'de birçok şeyi değiştirdi. Türkiye'de birçok şeyi değiştirdi. Artık bundan sonra halka hizmetkar olma zamanı bizde. O hizmetkarlığı en iyi şekilde yapacağız. Denizli halkının bir özlemi vardı. Beraber ve ortak yönetilen, derman belediyeciliğin olduğu bir Denizli arzusu vardı. Bugün o arzunun gerçekleşmesiyle nedeniyle uzun zaman sonra Denizli meydanı bu kadar bir kalabalık gördü" şeklinde konuştu.