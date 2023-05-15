CHP'li Elvan Işık Gezmiş, Giresun'dan çıkan ilk kadın milletvekili oldu - Son Dakika
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CHP'li Elvan Işık Gezmiş, Giresun'dan çıkan ilk kadın milletvekili oldu

15.05.2023 13:58

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Giresun Milletvekili Adayı Elvan Işık Gezmiş, kentten seçilen ilk kadın milletvekili oldu. Twitter hesabında yaptığı açıklamada Giresunlulara teşekkür eden Elvan Işık Gezmiş, "Cumhuriyet tarihi boyunca hiç kadın vekil çıkaramamış olan Giresun'umuza ilk kadın vekilini kazandırdınız" ifadelerini kullandı.

CHP, 14 Mayıs seçimlerinde Eczacı- Sosyolog Elvan Işık Gezmiş'i birinci sıradan milletvekili adayı gösterdi. Seçim sonucunda Giresun'da AK Parti 2, CHP ise 1 milletvekili çıkardı. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP birinci sıra adayı Elvan Işık Gezmiş milletvekili seçildi. Gezmiş, Giresun'un ilk kadın milletvekili olarak TBMM'ye gidecek.

"NİHAİ HEDEFİMİZE HENÜZ ULAŞAMADIK"

Işık, bugün Twitter hesabında yaptığı açıklamada; "Seçim asıl şimdi başlıyor. Değerli hemşehrilerim. Teşekkür ediyorum. Giresun olarak bir tarih yazdınız. Cumhuriyet tarihi boyunca hiç kadın vekil çıkaramamış olan Giresunumuz'a ilk kadın vekilini kazandırdınız. Bu benim için büyük bir onur. Bu gurur ve sorumluluğu ömrüm boyunca taşıyacağım. Ama nihai hedefimize henüz ulaşamadık.

CHP'li Elvan Işık Gezmiş, Giresun'un ilk kadın milletvekili oldu

"28 MAYIS'TAKİ SEÇİME KONSANTRE OLMALIYIZ"

Önümüzde hepinizin bildiği gibi siyasi tarihimizde ilk defa tecrübe edeceğimiz bir cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi var. 28 Mayıs'ta yapılacak bu kritik seçime bugünden itibaren konsantre olmalıyız ve her anımızı çok iyi değerlendirerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanımız yapmalıyız. Bu süreçte herkese ama herkese ihtiyacımız var. Birleşe birleşe kazanacağız" mesajını verdi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel CHP'li Elvan Işık Gezmiş, Giresun'dan çıkan ilk kadın milletvekili oldu - Son Dakika


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