CHP'li Karakoz'dan Gözaltına Alınan CHP'li Gençlere Destek

(AYDIN) - Haber: Özgür Dedeoluk

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli noktalara asılan pankartlar nedeniyle CHP Nazilli Gençlik Kolları İlçe Başkanı Mustafa Kemal Koç ve 4 Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Nazilli Emniyeti önünde açıklama yapan Karakoz, "İktidar kendisini eleştiren, kendisini beğenmeyen, kendisinden olmayan herkesi yargı sopasıyla tahakküm altına almaya çalışıyor" dedi.

Nazilli'de ilçenin çeşitli noktalarını CHP Nazilli Gençlik Kolları Başkanlığı logosu ile AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'li olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti milletvekilleri ile ilgili söylediği sözleri içeren görsellerin olduğu afişler asıldı. Bu afişlerin asılmasından kısa bir süre sonra CHP Nazilli Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç'un da aralarında olduğu 4 kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz da Nazilli Emniyeti önünde açıklama yaparak gözaltılara tepki gösterdi. Karakoz, şunları söyledi:

"Asmış oldukları afişlerde Cumhurbaşkanı'nın, AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, AKP'li siyasetçilerin daha önce söyledikleri sözler var. Bizim afişlerde, Gençlik Kollarımızın asmış olduğu afişlerde bir yorum yok, bir ekleme yok, bir suç isnadı yok, sadece eleştiri var. Ülkenin bugün geldiği noktada AKP'liyseniz eğer her şey serbest, CHP'liyseniz her şey yasak. Bu ülkede bugün gençler, öğrenciler, emekliler, işçiler, bu ülkede yaşayan herkes iktidarı eleştirirse soluğu karakolda alıyor, soluğu mahkemede alıyor. Bu ülkede bugün geldiğimiz noktada maalesef bir ifade özgürlüğü kalmadı, eleştiri hakkı kalmadı, demokratik mücadele hakkı kalmadı. İktidar kendisini eleştiren, kendisini beğenmeyen, kendisinden olmayan herkesi yargı sopasıyla tahakküm altına almaya çalışıyor. Madem eleştirilmek istemiyorsunuz, eleştirilecek bir yanınızı görmüyorsunuz, kendinize çok güveniyorsunuz, buradan size çağrıda bulunuyoruz; gelin, Aydın'da mesela yerel seçimleri yenileyelim. Ne yaparsanız yapın, hangi baskıyı yaparsanız yapın, Cumhuriyet Halk Partililer asla eğilmez, asla vazgeçmez, asla pes etmez."