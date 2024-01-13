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CHP'li milletvekili Barış Karadeniz trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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CHP'li milletvekili Barış Karadeniz trafik kazası geçirdi

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop-Samsun yolu Çiftlik mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Kazada, Karadeniz'in yönetimindeki otomobil, arkadan çarptığı cipte bulunan diğer araç sürücüsü ve eski CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile birlikte 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

CHP\'li milletvekili Barış Karadeniz trafik kazası geçirdi
13.01.2024 - 23:04,
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CHP'li milletvekili Barış Karadeniz trafik kazası geçirdi

SİNOP - CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Kaza, saat 18.50'de Sinop- Samsun yolu Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Edinilen bilgiye göre, Sinop yönüne seyir halinde olan Milletvekili Barış Karadeniz yönetimindeki 34 plakalı otomobil, aynı iskitamette seyir halinde olan cipe arkadan çarptı. Kazada Milletvekili Karadeniz, ile araçta bulunan eski CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve diğer aracın sürücüsü olmak üzere 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tedavileri ardından taburcu edildi.

Kaynak: İHA
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