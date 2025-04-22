CHP'li Ocaklı'dan Çay Üreticilerine Destek

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çay fiyatlarına yönelik Rizelilere ilettiği "Hakkunuzi yedurtmayun" mesajını eleştiren Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan'a "Ben Ziraat Odası Başkanı'nın eleştirilerine değil, Rizeli çay üreticisinin taleplerine bakarım. Çay üreticisini bu bölgede ezdirmemeye kararlıyız" yanıtını verdi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nuziyaret etmiş ve İmamoğlu'nun çay fiyatlarına yönelik Rizelilere kendi el yazısı ve Karadeniz şivesiyle yazdığı "Hakkunuzi yedurtmayun" mesajını halkla paylaşmıştı. Tahsin Ocaklı'nın, İmamoğlu'nun mesajını paylaşmasının ardından Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, katıldığı yerel bir televizyon programında "Çayımıza siyaset karıştırmayın" dedi.

Ocaklı ise Arslan'ın açıklamasıyla ilgili "Ben Ziraat Odası Başkanı'nın eleştirilerine değil, Rizeli çay üreticisinin taleplerine bakarım. O yüzden benim için kıymetli olan üreticilerdir. Üreticilerin hak ettiği şekilde fiyat alabilmesi için bütün siyasi partilerle birlikte bir ortak çay çalıştayı yapacağız ve çayın boğazımızdan yudumlanana kadar bütün emek veren bileşenleri ile çay kanununu da özellikle düzenleyecek bir biçimde çalıştayla halkımıza açıklayacağız. Çay üreticisini, Çaykur'un çalışanını bu bölgede ezdirmemeye kararlıyız, onların haklarını savunmaya kararlıyız, ben eleştirilere veya dışarıdan sosyal medya hesaplarımızda yapılan bazen densiz cevapları da hiç muhatap bile almam. Benim için kıymetli olan şey Rize'nin geçim kaynağı olan çaydır" ifadelerini kullandı.