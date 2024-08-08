Menemen Belediyesi, tarım arazilerini satışa çıkardı

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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR)- Menemen Belediye Meclis Üyesi CHP'li Şenol Öğütlü, AK Partili Belediye Başkanı Aydın Pehlivan tarafından belediye ait 94 taşınmazın satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. Satışa sunulan yerler arasında tarım arazilerinin de olduğunu belirten Öğütlü, tarım arazilerinin satılarak imara açılmasının bölgedeki tarımsal üretimin sonunu getireceğini söyledi.

AK Parti'li Aydın Pehlivan'ın yönettiği Menemen Belediyesi, belediyeye ait aralarında konut imarlı arsalar, tarım alanları ile birinci ve ikinci derece sit alanın da yer aldığı 94 taşınmazı satışa çıkardı. Belediyenin taşınmazlarının satışlarıyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuşan Menemen Belediye Meclis Üyesi CHP'li Şenol Öğütlü, Menemen Ovası'nın en değerli topraklarının satışa çıkarıldığını belirtti.

Öğütlü, "31 Mart seçiminden önce Menemen topraklarına sahip çıktığını, işçinin dostu olduğunu, işçiye her defasında sahip çıktığını, işçi kardeşi olduğunu söyleyen Aydın Pehlivan maalesef üzülerek söylüyoruz ki 31 Mart seçim sonrası o görüntüsünden çok çok uzaklaştı. Seçim sonrası ilk mecliste önümüze maalesef 113 tane Menemen halkına ait olan parsel satışıyla gündeme geldi. İlk mecliste önümüze bunu getirdi. Geçen ay 113 parsel arsanın bir bölümünün satışı gerçekleştirildi. Ama bu ayın içerisinde maalesef geri kalan 94 tane imarlı arsalar ve tarlalar gündeme geldi. Şu anda içinde bulunduğumuz yer Menemen Ovası'nın en değerli topraklarından olan Seyrek arazileri içerisindeyiz. Bu ayın içerisinde satışı gerçekleşecek olan ortalama 123 dönüm çok değerli bir arazinin içerisindeyiz. Bu arazi şu anda içerisinde pamuk ekili. Maalesef bu pamuğu da tabii ki kimin ektiğini, nasıl ekildiğini bilmiyoruz. İnşallah bunun hasadında da eğer Menemen Belediyesi ektiyse onun gelirini de göreceğiz. Bu değerli arsaların hiçbirinin satışının olmamasını ümit ediyoruz. Bununla ilgili de elimizden gelen bütün gayreti, bütün özveriyi gösteriyoruz. Cuma günü de bununla ilgili Menemen Meydanı'nda büyük bir eylemimiz gerçekleşecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi de bu arazilerin satışının durdurmasıyla ilgili de gerekli davayı açmış bulunmakta" dedi.

"Alacak karşılığında iş yapan müteahhitler aldılar"

"Seçimden önce kendi ayakları üzerinde duran, masada daha güçlü konuşabilen, masaya yumruğu vurabilen bir belediye profili çizen Aydın Pehlivan, maalesef seçimden sonra bu görüntüsünden çok çok uzaklaştı" diyerek açıklamalarını sürdüren Öğütlü, şunları kaydetti:

"İşçi çıkışlarıyla gündeme geldi. Biliyorsunuz 400'e yakın personeli işten attı. Bunun bir bölümü geri işe alındı ama ne kadar işçinin çıkarıldığını, ne kadar işçinin tekrar dönüş yaptığını bilmiyoruz. Ama şu anda mağdur olan çok sayıda işçi kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimiz şu anda mağdur durumda. Menemen Belediyesi'nin borcuyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Seçimden önce Seyrek arazilerinin satışından elde edilen gelirlerle alt geçit, kavşaklar, yol, asfalt, parke taşı, ışıklandırma, yeşil alan, oyun alanları ve parkların yapıldığını ve bu paranın buraya harcandığı söylenmişti. Seçimden sonra gördük ki bu işleri yapan firmaların hiçbirinin ödemesinin yapılmadığı gördük. Bu firmaların çoğuyla da biz irtibat halindeyiz. Çoğunu bulduk. Çoğuyla görüştük. Çoğu Menemen Belediyesi'nin haciz vermekle tehdit ediyor, çoğu Menemen Belediyesi'nden paralarını alamadığını söylüyor. Çoğu Aydın Pehlivan'la birlikte diğer yetkililerin hiçbirine ulaşamadıklarını söylüyorlar. Geçen ay bununla ilgili Menemen'deki satışı gerçekleşen yerlerin hiçbirini maalesef ki bir kimse almadı onların tamamı bu alacak karşılığında burada iş yapan müteahhitler alacaklar karşılığında aldılar. Satışı gerçekleşecek yerlerin parasının da aynı şekilde bu alacaklar karşılığında gideceğini tahmin ediyoruz."

"Tarımı baltalama süreci"

Satılan tarım arazilerinin imara açılacağını da iddia eden Öğütlü, "Geçmiş dönemde Seyrek ve Villakent'te arazilerin satışı gündeme gelmiş ve gerçekleşmişti. Burası Villakent'le Seyrek'in tam ortasında kalan bir yer. Burası imara açılır mı? İleriye dönük bununla ilgili bir projeleri var. İleriye dönük burayı imara açacaklarının duyumunu aldık. Seyrek bölgesini gezerseniz artık bu bölgede tarımsal depo adı altında sanayi depolaşması yoğunlaştı. AKP, Menemen Belediyesi'ni ele aldıktan sonra bu bölgede çok aşırı bir şekilde tarımsal depo adı altında sanayi depoları yapıldı. Bu da maalesef ki bu bölgedeki tarımı büyük bir baltalama süreci. Bu araziler üzerinde yüzlerce depo alanı var. Bu depo alanlarının çoğunu ben gezdim. Bunların hiçbiri tarımsal depo olarak kullanılmıyor. Tabii ki tarımsal bölgelerde tarım depolarının olması önemli. Ama bunu tarımda kullanıyorsak önemli. Bu kadar bir alan içerisinde bu kadar yoğun bir tarımsal deponun olması abes bir durum. Zaten bunların çoğunu gezersek bunların genelde sanayi deposu olarak kullanıldığını da göreceğiz" diye konuştu.

"Daha ucuza satış yapılacak"

Arazilerin Menemen halkına ait olduğunu ifade eden Öğütlü, "İlk satışa çıktığımızda biliyorsunuz bunlara biçilen rayiç bedel fiyatlarına talip olmadığı için ikinci bir satışa çıkarılacak. Eğer bunda da olmazsa bunda da tabii ki fiyat kırılacak. Daha ucuza satış yapılacak. Bu güzelim tarım arazilerine göz diken herkese söylüyorum. Bu araziler Menemen halkına ait Menemenliye ait. Bu arazileri almakla ilgili herhangi bir girişimde bulunmasınlar. Bu değerli arazilerin Menemen halkı için kalmasını istiyoruz. Bu tarım arazilerinin Menemen Belediyesi tarafından ekilip, hasat edilip katkı sağlanmasını istiyoruz. Eğer satış olur da burası imara açılırsa, bu bölgenin tarımsal felaketi olur, tarımsal sonunu getirir. Satılan yerler Menemen Belediyesi tarafından imara açıldığı takdirde bunların hemen yanındaki tarım arazilerine de emsal teşkil edecek. İlla ki ileriye dönük bu bölgeler de imara açılır. Bu da bu bölgenin tarımsal ve çiftçinin sonunu getirir. İnşallah böyle bir şey yapmazlar" dedi.

"Menemen halkının yüzüne nasıl bakacaksınız?"

AK Parti'li Pehlivan'ın işten çıkardığı belediye emekçilerinin tazminatlarının da ödenmediğini dile getiren CHP'li Şenol Öğütlü, şunları söyledi:

"Çıkarılan işçi kardeşlerimizin hiçbirinin yarım maaşları dahi ödenmedi. Tazminatlar ki zaten keza hiçbirine dokunulmadı. Geçen ay satılan arazilerden, tarlalardan, parsellerden bekliyorduk ki bu çıkışı verilen arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin maaş ve tazminatlar ödenir diye. Üç meclistir belediye başkanı maalesef meclise katılmadı. Ağustos ayında da tatil edildi. Tatil edilmesinin anlamı, amacı neydi? Onu da bilmiyoruz. Bütün belediyeler çalıştı. Biz maalesef tatildeyiz bu ay. Bu tarım arazilerinin satışıyla çıkarılan işçilerin maaşları ve tazminatlarının ödeneceğini söylemiş. Biz güçlü bir belediyeydik, hani biz ayakta duran, artık masaya yumruğu vuran bir belediyeydik. Şu anda Menemen'in arsalarını satarak işçilerin maaşını, işçilerin tazminatını öder hale mi geldik? Aydın Pehlivan'a bunu soruyorum. Maalesef maalesef geldiğiniz günden beri Menemen'i mahvettiniz. Menemen Belediyesi'nin borç batağına sürüklediniz ve sürüklemeye devam ediyorsunuz. Menemen'in bundan önce geçmiş dönemde yıllarca belediye başkanlığını yapan çok değerli belediye başkanlarımız var. Bu arazileri, Menemen'in dedelerinden torunlarına miras kalan bu değerli topraklar bu zamana kadar satmamışlar. Ama maalesef satıyorsunuz. Peki yarın bu tarlalar da bittikten sonra bu kalan işçi kardeşlerin maaşları nasıl ödenecek? Menemen halkının yüzüne nasıl bakacaksınız."