CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul Depremini Değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüm belediyelerimiz atılacak her adıma katkı vermeye azırdır" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleşen 6.2'lik deprem ve artçıları hakkında bir mesaj yayımladı. Özel yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün İstanbul'da Marmara Denizi açıklarında yaşanan ve artçıları hala devam eden depremin etkilerini dikkatle takip ediyoruz. Tüm belediyelerimiz vatandaşlarımıza destek için tam bir teyakkuz halinde çalışmaktadır, atılacak her adıma katkı vermeye de hazırdır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, herhangi bir can ve mal kaybı olmamasını diliyoruz." - ANKARA