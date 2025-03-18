CHP\'lilerin paralel kutlamasına Validen tepki

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, alternatif tören yapmak için Valilik binasının girişinde toplanan CHP'li üyelere tepki gösterdi. Hacıbektaşoğlu, "Sizin paralel hukukunuz mu var? İkinci bir kanunuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada resmi tören yapıldı. Ayıp" şeklinde sitemde bulundu.

Zonguldak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla sabah saatlerinde Valilik önünde törenler düzenlendi. Törenlerin ardından CHP İl ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından alternatif tören düzenlendi.

CHP'li üyeler Valilik binası girişinde toplanarak alternatif tören yapmak istediği sırada makamının balkonuna çıkan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, alternatif tören düzenlenmesine tepki gösterdi.

Hacıbektaşoğlu, "Sizin paralel hukukunuz mu var? İkinci bir kanunuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada resmi tören yapıldı. Ayıp. Siz nasıl kendinize yakıştırıyorsunuz. Çok ayıp. Ne uyarıdan, ne ikazdan ne de insanlıktan anlıyorsunuz" şeklinde sitemde bulundu. - ZONGULDAK