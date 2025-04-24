CHP Malatya'da Milli Egemenlik Yürüyüşü Düzenledi

(MALATYA)- CHP Malatya İl Örgütü üyeleri, TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Malatya Kernek Meydanı'nda toplanarak Atatürk Anıtı'na "Milli Egemenlik Yürüyüşü" gerçekleştirdi. İl Başkanı Barış Yıldız, "Bu ülkenin son zamanlarda yaşadığı en karanlık günlerinden birindeyiz. Seçilmiş belediye başkanlarını yargı sopasıyla içerde tutanlara bir kez daha haykırıyoruz. Egemenlik, kayıtsız ve şartsız milletindir. Milletin egemenliğini, milletin iradesini yargı sopasıyla elinden alamazsın!" ifadelerini kullandı.

Malatya Kanalboyu'nda gerçekleştirilen yürüyüşe, CHP Malatya il, ilçe örgütü yöneticileri, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım'ın yan sıra çok sayıda yurttaş katılım sağladı. İzmir Marşı eşliğinde yürüyüşe geçen kitle sık sık "Mustafa Kemal'in askeriyiz", "Ne mutlu Türküm diyene", "Atatürk gençliği görev başında" sloganları attı. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra CHP İl Başkanı Barış Yıldız bir konuşma yaptı.

Cumhuriyete ve bayrağa sahip çıkmak için Atatürk Anıtı önünde toplandıklarını belirten Yıldız, yaptığı konuşmada, "Bizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyete ve al bayrağımıza sahip çıkmak için buradayız. 23 Nisan için Buradayız. Bu ülkenin son zamanlarda yaşadığı en karanlık günlerinde birindeyiz. Seçilmiş belediye başkanlarını yargı sopasıyla içerde tutanlara bir kez daha haykırıyoruz. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Milletin egemenliğini, milletin iradesini yargı sopasıyla elinden alamazsın! Seçilmiş başkanlarımızı tutamazsınız diyoruz. Ekrem İmamoğlu'na, Silivri'ye selam gönderiyoruz. Bugün buradan.Mustafa Kemal, yoktan var etti bu cumhuriyeti. Bizler de onun mirasına sonuna kadar sahip çıkacağız. Umutsuzluğa kapılmayacağız. Bugün burada bu bayrağı tutan sizler: 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkanlarsınız. Sivas'ta kongre toplayanlarsınız. Ankara'da Meclis kuranlarsınız. ve İzmir'de emperyalistleri denize dökenlersiniz. Sizler bu cumhuriyeti kuranlarsınız. Sizler sağ olun sizler var olun.Sizler var oldukça cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır." İfadelerini kullandı.