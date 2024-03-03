CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Hayvan Varlığının Azalması Et Fiyatlarını Artırıyor - Son Dakika
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Hayvan Varlığının Azalması Et Fiyatlarını Artırıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, azalan hayvan varlığına ve bu nedenle et fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Gürer, yaptığı açıklamada, hayvan varlığının azalması ve yem fiyatlarının artmasıyla birlikte et fiyatlarının tırmandığını belirtti. Devletin ithalata yönelmesine rağmen et fiyatlarının düşmediğini ifade eden Gürer, hayvancılıkta gerekli önlemlerin alınmaması halinde sorunların devam edeceğini söyledi.

03.03.2024 14:39  Güncelleme: 14:42
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Kesime gidecek hayvan varlığının azalması, yem fiyatlarının artması ette ki fiyatların tırmanmasına neden oldu. Büyük baş hayvanda 2 milyona yakın hayvan varlığı azaldıktan sonra devlet ithalata yöneldi. Geçtiğimiz yıl 650 bin hayvan ithal edildi. Bu yıl 600 bin hayvan ithal etmeyi gündemlerine aldılar ama buna rağmen et fiyatları fiyatları düşmedi. Siyasi iktidar hayvancılıkta gerekli önlemler alınmazsa etteki sorunlar devam eder" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, azalan hayvan varlığına ve bu nedenle et fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Gürer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kesime gidecek hayvan varlığının azalması, yem fiyatlarının artması ette ki fiyatların tırmanmasına neden oldu. Büyük baş hayvanda 2 milyona yakın hayvan varlığı azaldıktan sonra devlet ithalata yöneldi. Geçtiğimiz yıl 650 bin hayvan ithal edildi. Bu yıl 600 bin hayvan ithal etmeyi gündemlerine aldılar ama buna rağmen et fiyatları fiyatları düşmedi . Çünkü ahır giderleri artıyor, yem fiyatları artıyor bunların yanında kesime gidecek hayvan sayısı arttıkça sorunlar katlanarak devam ediyor. Ulusal Et Konseyi'nin, haftalık periyotlar halinde kesimhanelerden alınan verilerine göre 4 Ocak - 22 Şubat tarihleri arasında 50 günde dana Karkas kesimde dana etine 45 TL, kuzu Karkas kesim fiyatı 104 TL zam gelmiş. Yani dana etine günde bir lira, kuzu etine de 2 lira zam geliyor. Üreticeden tüketiciye kadar olan tedarik zincirindeki tüm paydaşların gider maliyetleri düşürülmediği sürece et fiyatları sorunu devam edecek."

CHP'li Gürer, küçük aile işletmelerinin ayakta duramadığına işaret ederek, "Hayvancılıkla ilgili destekler yeterli değil. Yem fiyatları durmuyor. Hayvancılık zor bir iş. Bu işi yapanların buradan fayda sağlayamadıkları için küçük aile tipi işletmesi dediğimizi kırsalda 1 - 10 büyükbaş hayvan olan ahırın çoğu boş. Üreten sorunlu, tüketen ise pahalı ürün alıyor. Siyasi iktidarın sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmemesi, et fiyatlarının artışına neden oluyor. Bakanın açıklamalarında et fiyatlarını dengeleyeceklerini söylüyorlar. Et ve Süt kurumu piyasayı dengelemekten uzak. Hatta Sayıştay raporlarına göre, piyasadan et almak durumunda dahi kalarak piyasadan et satışına girmiş, sorun çok yönlü, çözümü var. Siyasi iktidar hayvancılıkta gerekli önlemleri almazsa etteki sorunlar devam eder" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Hayvan Varlığının Azalması Et Fiyatlarını Artırıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Hayvan Varlığının Azalması Et Fiyatlarını Artırıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Hayvan Varlığının Azalması Et Fiyatlarını Artırıyor - Son Dakika
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