CHP Milletvekili Şevkin: İliç\'teki olay heyelan değil, ihmaller zinciri sonucu akmasıdır

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CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Erzincan İliç'teki maden faciasıyla ilgili "AKP ve Enerji Bakanı sürekli her konuşmasında İliç'teki olayı 'heyelan' olarak niteliyor. Olay heyelan değil. Bir liç yığınının ihmaller zinciri sonucu akmasıdır, heyelan bir doğa olayıdır. Maalesef bu konu bir doğa olayı değil, ihmaller zincirinin ortaya çıkardığı bir olaydır. Ülkemizin bir yıllık turizm geliri 50 milyar dolar, çıkarılan altından elde edilen gelir 6,4 milyar dolar. Attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağaya değiyor mu" dedi.

CHP Adana Milletvekili Şevkin, TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün yaptığı konuşmada İliç'deki maden faciasını gündeme getirdi. Şevkin, şunları söyledi:

"Güzel ülkemde yaşamı adeta cehenneme çeviren bir ekonomik, sosyal ve yönetim krizi var. Geçen hafta CHP heyeti ile beraber İliç'teydim. Bir kere tanımı doğru koymalıyız. AKP ve Enerji Bakanı sürekli her konuşmasında İliç'teki olayı 'heyelan' olarak niteliyor. Olay heyelan değil. Bir liç yığınının ihmaller zinciri sonucu akmasıdır, heyelan bir doğa olayıdır. Maalesef bu konu bir doğa olayı değil, ihmaller zincirinin ortaya çıkardığı ve belki de 9 işçimizin hayatını kaybettiği -umuyoruz ki sağ çıkarılırlar- bir olaydır."

"ÖLÜMLER ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYI BIRAKIN"

Sayın Grup Başkanvekili, burada bize bir dizi vergilerdi, kazanımları ifade etti. Hangi vergi 9 insanın canını geri getirir, bunu sorgulamak isteriz. Bir ton zeytinin getirisi 5 bin dolar, bir ton mermerin getirisi 500 dolar. Doğayı tahrip etmeye değer mi? Ülkemizin bir yıllık turizm geliri 50 milyar dolar, bugüne kadar çıkarılan altından elde edilen gelir ise 6,4 milyar dolar. Attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağaya değiyor mu?

Ölümler üzerinden siyaset yapmayı bırakın. İnsanlar öldükten sonra gözyaşı dökmeyi bırakın, önce insanların ölmeyeceği bir denetim mekanizması kurun, madenleri uluslararası şirketlere ve içerideki şirketlere peşkeş çekmeyi bırakın."