CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, Sarp sınır kapısındaki tır kuyruklarına tepki gösterdi

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UĞUR İSTANBULLU

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Sarp sınır kapısından Rize Fındıklı'ya kadar uzanan tır kuyruklarına tepki gösterdi. Bayraktutan, " Hopa'daki tır kuyruğu devam ediyor ve bu kadar uyarı yapmamıza rağmen yol kenarındaki trafik güvenliğini bu kadar tehlikeye atıldığını anlatmamıza rağmen duvardan ses var yetkililerden ses yok" dedi.

CHP Artvin Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Uğur Bayraktutan seçim çalışmaları kapsamında geldiği Hopa Sarp sınır kapısından, Arhavi'ye kadar uzanan tır kuyruklarını görüntüleyerek yetkililere tepki gösterdi.

"TEHLİKEYE YOL AÇMADAN TIR KUYRUKLARI İÇİN ÖNLEM ALINMALI"

Uğur Bayraktutan şunları söyledi:

"Görüldüğü üzere Hopa'daki tır kuyruğu devam ediyor, bu kadar uyarı yapmamıza rağmen yol kenarındaki trafik güvenliğinin tehlikede olduğunu anlatmamıza rağmen duvardan ses var yetkililerden ses yok. Yolun her iki tarafında sağlı sollu olarak yol güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde tırların park hali devam ediyor. Sarp sınır kapısındaki bu tıkanıklık, Sarp sınır kapısındaki bu kaosa yetkililerin herhangi bir önlem almadığı görülüyor. Görüldüğü üzere bakın her iki tarafta da hem sağda hem solda yüzlerce tır sürüş güvenliğini tehdit edecek şekilde ve bir kazaya davet çıkaracak şekilde park halinde duruyorlar. Yetkilileri bir kere daha uyarıyorum, yeni bir ölümlü kazaya yol açmadan, yeni bir felakete yol açamadan tır kuyruğunu son verdirilmesi için gereken işlemleri yapma nezdinde üzerlerine düşen sorumluluğun gereğini yapmaya davet ediyorum aksi takdirde görüldüğü üzere bu şekilde bir tehlikenin kaçınılmaz olduğu aşikar bir gerçek olarak ortaya çıkacaktır."