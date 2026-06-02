CHP Muğla Örgütlerinden Özgür Özel'e Destek: Sandıkla Gelen Sandıkla Gitmeli

(MUĞLA) - CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından, partide gündeme gelen "mutlak butlan" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak ve üyelerin görüşlerini almak amacıyla Muğla'nın 13 ilçesinde eş zamanlı üye buluşmaları düzenlendi. Ortaca'daki toplantıda konuşan CHP Ortaca İlçe Başkanı Osman Cihan Çimen, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'e desteklerinin sürdüğünü belirterek, "Sandıkla gelenin sandıkla gitmesi gerektiğini savunuyoruz" dedi.

CHP Muğla örgütleri tarafından 13 ilçede eş zamanlı düzenlenen üye buluşmalarında, partide son dönemde yaşanan gelişmeler ve "mutlak butlan" süreci ele alındı.

Toplantılarda üyelerin ve seçmenlerin görüşleri, genel merkeze iletilmek üzere kayıt altına alındı. Ortaca'daki toplantıda konuşan CHP Ortaca İlçe Başkanı Osman Cihan Çimen, "İlk önce 'sandık' dedik. Sandıkla gelenin sandıkla gitmesi gerektiğini, doğrunun bu olduğunu her zaman söyledik. Bize destek olan tüm yoldaşlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Muğla'daki ilçe başkanları ve yönetim kurullarıyla seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in yanında olduklarını ifade eden Çimen, "Bunu yaparken halkın nabzını ve adalet duygusunu göz önünde bulundurduk. Biz her zaman sandığın iradesine sahip çıkılması gerektiğini söyledik. Sandıkla gelenin sandıkla gitmesi gerektiğini savunduk. Bunun demokrasinin temel gereği olduğuna inanıyoruz. Sayın Özgür Özel'in başına gelen durum başka bir ismin başına gelseydi de aynı tavrı gösterirdik. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi doğruların peşinden giden bir partidir" ifadelerini kullandı.

"CHP, BİR BİNADAN İBARET DEĞİLDİR"

Örgütlü mücadele vurgusu yapan Çimen, partinin çalışmalarını her koşulda sürdüreceğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde de ifade ettiğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi bir binadan ibaret değildir. Çadırsa çadır, sokaksa sokak demeye devam edeceğiz. Gerekirse binasız da çalışırız. Örgütçülüğü iyi biliyoruz. Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

CHP Muğla İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Ersan İlbeyli de toplantıların amacının mevcut süreci değerlendirmek, üyeleri bilgilendirmek ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak olduğunu söyledi. İlbeyli, düzenlenen buluşmaların aynı zamanda üyelerin görüş ve önerilerini doğrudan iletebildiği bir platform işlevi gördüğünü belirtti.

Muğla genelinde gerçekleştirilen toplantılar kapsamında, Ortaca'da Bahçelievler Mahallesi Belediye Düğün Salonu, Bodrum'da Nurol Kültür Merkezi, Fethiye'de CHP İlçe Başkanlığı binası, Marmaris'te Çok Amaçlı Salon, Menteşe'de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi ve Milas'ta CHP İlçe Başkanlığı önü gibi farklı noktalarda üyeler bir araya geldi.