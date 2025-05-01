CHP Muğla İl Başkanı'ndan Taşınmaz Satışlarına Sert Tepki - Son Dakika
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CHP Muğla İl Başkanı'ndan Taşınmaz Satışlarına Sert Tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Muğla'da 39 taşınmazı açık artırma ile satışa çıkarmasına CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı'dan tepki geldi. Balcı, toprak, orman ve zeytinliklerin satılmasının ekonomik kriz döneminde yanlış bir yol olduğunu belirtti.

01.05.2025 02:48  Güncelleme: 08:01
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Haber: Esma Turan

(MUĞLA)- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla'da 39 taşınmazı açık artırma ile satışa çıkarıyor. Satışa tepki gösteren CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, "Bugün Türkiye'de ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken, iktidar yine en kolay ama en yanlış yolu seçiyor. Toprağı, ormanı, zeytinliği; kısacası milletin alın teriyle kutsallaşmış varlıkları satılığa çıkarıyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, ülke genelinde 383 taşınmazı açık artırmayla satışa sunuyor. Bu kapsamda Muğla'da da Bodrum, Datça, Ula, Fethiye, Marmaris, Menteşe ve Milas ilçelerinde toplam 39 taşınmaz ihale yoluyla satışa çıkarılacak.

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı da taşınmaz satışlarına tepki gösterdi. Balcı, yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir milletin hazinesi sadece kasasındaki altınlar değildir; tarlasındaki toprak, ormanındaki ağaç, denizindeki mavidir. ve bu hazineye sahip çıkmak, yalnızca bugünün değil, geleceğin de namus borcudur. Bugün Türkiye'de ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken, iktidar yine en kolay ama en yanlış yolu seçiyor. Toprağı, ormanı, zeytinliği; kısacası milletin alın teriyle kutsallaşmış varlıkları satılığa çıkarıyor. Sadece Muğla'da, toplam muhammen bedelleri yaklaşık 520 milyon TL'yi bulan orman, tarım ve sit alanı vasfındaki 39 farklı taşınmaz satış listesine kondu. Yani zeytinlikler, kıyılar, ormanlar artık yalnızca bizim değil, en yüksek teklif verene ait olacak. Datça'nın zeytinlikleri, Bodrum'un kıyıları, Marmaris'in kırsal arazileri, Fethiye'nin Faralya ve Göcek ormanları satılırken, kamuoyuna yine 'Ekonomiye nefes olacak' masalları anlatılmaya hazırlanılıyor. Tıpkı, Sayın Ekrem İmamoğlu'na yapılan siyasi darbenin hemen ardından hız verilen Kanal İstanbul projesinde olduğu gibi. Arap ülkelerinde boy gösteren 'Kanal İstanbul'dan ev al, Türk vatandaşı ol' reklamlarıyla yalnızca toprak değil, bağımsızlık da pazarlanmak istenmektedir ve anlıyoruz ki; satılan sadece toprak değil, bir milletin geçmişi ve geleceğidir.

"Bakanlar değişse de zihniyet değişmedi"

Bunlar yaşanırken bazı çevrelerin CHP'li belediyelerin yaptığı taşınmaz satışlarını örnek göstererek bugünkü vahim tabloyu perdelemeye çalıştığını görüyoruz. Belediyelerimizin yaptığı satışlar, hükümetin yarattığı derin ekonomik kriz karşısında hizmet üretimi için kaynak yaratma amacıyla, şeffaf ihale yoluyla, belediye meclisi onayıyla, geliri doğrudan halkın altyapı, ulaşım ve sosyal ihtiyaçlarına dönüştürülerek gerçekleştirilmiştir. Ataların emaneti olan bu topraklar, belediyeler eliyle ranta değil, halkın ortak kullanımına açılmıştır. Bir kamu binasının geliriyle çocuk parkı yapılması mı sorundur; yoksa ormanı, plajı, zeytinlikleri bir kalemde yabancıya devretmek mi? Bir zamanlar dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, 'Babalar gibi satarım' demişti. Bakanlar değişse de zihniyet değişmedi. Milletin ve memleketin geleceği, 'babalar gibi satarım' diyenlerin değil, 'evladım gibi korurum' diyenlerin ellerinde büyüyecektir.

"Toprak milletindir"

Cumhuriyetin kurucu partisi olarak bizler biliyoruz ki, krize karşı güven vermek, vatan toprağını satmakla değil; adaletle, eğitimle, üretimle, bilimle ve bunların hepsini kapsayan kararlı reformlarla olur. Çünkü toprak satılırsa, geriye sadece bir isim kalır; ruhu gider, bağımsızlık gider. ve unutulmamalıdır ki Türk Dil Kurumu'na göre 'vatan toprağını satmak', 'Vatanın bağımsızlığına, geleceğine zarar verecek biçimde toprak bütünlüğünü bozmak, vatana ihanet etmektir' Toprak milletindir ve bu emanete sahip çıkmak, yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de hakkını korumak demektir."

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Politika, Ekonomi, Finans, Tarım, Çevre, Yerel, Balcı, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Muğla İl Başkanı'ndan Taşınmaz Satışlarına Sert Tepki - Son Dakika

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