CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Adayı İçin Ön Seçim Yapıldı - Son Dakika
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CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Adayı İçin Ön Seçim Yapıldı

CHP, cumhurbaşkanlığı adayı belirlemek üzere düzenlediği ön seçimde, Van'da vatandaşlar sandığa gitti. CHP yetkilileri, halkın iradesinin önemine vurgu yaparak, demokratik sürecin devam edeceğini belirtti.

23.03.2025 13:37  Güncelleme: 13:38
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Haber: İshak KARA

(VAN) - CHP'nin cumhurbaşkanlığı adayı ön seçimi için Van'da vatandaşlar erken saatlerden itibaren sandığa gitti. CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, "Artık millet iradesinin önünde kimse duramayacağının işaretini halk verdi. Bu mücadele sonsuza kadar sürecek. Mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

CHP'nin bir sonraki seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi amacıyla düzenlenen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde, saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı. Vanlı vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kurulan sandıklarda oylarını kullanmaya başlandı.

"Bugün demokrasi için halkı çağırıyoruz"

CHP İl Sekreteri Umut Taciroğlu, yaptığı açıklamada "Sabah 08.00'den beri buradayız. Oyumuzu kullandık, tüm halkımızı da oy kullanmaya davet ediyoruz. Ekrem Başkan; hak, hukuka ve adalet, ülkemizin güvenini sağlamak, güvenli geleceğine sahip çıkmak için tüm halkımızı davet ediyoruz. Gayret gösteren gelen tüm halkımıza teşekkür eder, başarılar dileriz" dedi.

CHP Tuşba İlçe Başkanı Şükrü Şahar da demokrasiyi inşa için halkı sandığa çağırarak, "İlgi güzel, halk ilgi gösteriyor. İnşallah daha da güzel olacak. Kayyumların, demokrasiye aykırı olan her şeyin kalkmasını istiyoruz. Şu an Tuşba'da ve Van'da 8 sandığımız var. Bayağı da rağbet var. Halkımız destek veriyor, herkese teşekkür ediyoruz. Bu desteğin devamını da diliyoruz" diye konuştu.

" Mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz"

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem de şunları söyledi:

"Aslında bu İmamoğlu sorununun çok ötesinde Türkiye demokrasisinin, cumhuriyete inanan, demokrasiye inanan herkesin sorunu haline geldi. Aslında sokaklarda gördüğünüz gökkuşağı gibiydi. Artık iradesinin önünde kimsenin duramayacağının işaretini halk verdi. Bu mücadele sonuna kadar sürecek. Millet iradesinin önünde artık tek adamın duramayacağının işaretleri verildi. Mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun arkasında sonuna kadar mücadele edeceğiz. İlgi, katılım çok iyi. Artık sokaklara baktığımızda sadece CHP'lilerin değil, her siyasi partinin, muhalefette olan her siyasi düşüncenin sokakta olduğunu bir kez daha akşamüzeri özellikle Saraçhane'de gördük. MHP'ye oy veren, AKP'ye oy veren, diğer partilere oy veren herkes sokaktaydı. Yani bu aslında bir demokrasi mücadelesine dönüştü. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek. Artık halkın iradesinin önünde bir gücün olmadığını üniversiteler, gençlik ve sokaklar bize gösterdi. Artık Türkiye yeniden demokrasiye geçiş sürecini ve o mücadeleyi başlattı ve devam edecek."

"Adaletin durduğu bir noktadayız"

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, "Sözün bittiği noktadayız. Adaletin durduğu bir noktadayız ama sokaklar, insanlar, kitleler bize umut veriyor. Bu da değişimin ayak sancılarıdır. Türkiye artık yeni bir sürece girmiştir. Milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz her halükarda Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız ve arkasındayız" dedi.

Ön seçime ilginin çok iyi olduğunu, her yerde yoğunluk bulunduğunu bildiren Bedirhanoğlu, "İster dayanışma sandıkları ister üyelerimizden olsun çok yoğun bir katılım var. Katılımın üyeler bazında yüzde 80-90'i geçeceği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Adayı İçin Ön Seçim Yapıldı - Son Dakika

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