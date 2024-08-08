CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı: Sokak hayvanları için yeni yasayı uygulamayacağız

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Sokak hayvanlarıyla ilgili yeni yasaya ilişkin konuşan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Biz bu kararı uygulamayacağız. Sokak hayvanlarının yaşatılması için var gücümüzde de çalışacağız" dedi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı Partisinin Rize İl Başkanlığı Binasında düzenlediği basın toplantısında sokak hayvanlarıyla ilgili yeni yasa hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamaya, Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Merkez İlçe Başkanı Necati Topaloğlu, Kadın Kolları Başkanı Pervin Piyadeoğlu, Gençlik Kolları İl Başkanı Şemsi Topçu ve parti yöneticileri katıldı.

"Biz bu kararı uygulamayacağız"

Tahsin Ocaklı, şunları söyledi:

"Sonuç olarak uygulanmayacak bir yasa teklifi olarak yürürlüğe girmiş oldu. Neden uygulanmayacak? Uygulaması çok zor. Çünkü esasen her bir barınağın maliyeti 60 milyon 70 milyon yaklaşık 400'ün üstünde Türkiye'de barınak gerekiyor. Bunların fiziki olarak bunların ekonomik olarak fiziki olarak karşılanması mümkün olmadığı gibi elbette ki düzenlemeyle aslında hayvanların sağlıklı ortamlarda iyi barınaklarda uzun süre tutunabilmesine olanak verecek hem bütçe yok hem de aslında çok büyütüldüğü halde sokak hayvanlarının o kadar büyük de tehdidi yoktu. Sonuçta 2004 yılında çıkartılmış olan yasanın uygulanması halinde zaten bu sorun bitmiş olacaktı bunu hepimiz biliyoruz. 2011 yılında bizden sonra yasayı yürürlüğe soktuğu halde İtalya'nın bundan çok kolay kurtulduğunu, yani iktidarın aslında görevini yapmamasından kaynaklanması sonucu belediyelerimiz ciro etmek ve onlara sorumluluk yüklemek maksadıyla elini zayıflatmak için yapmış olduğu bir düzenlemedir. Kararımızı duymuşsunuzdur ekranlardan, biz bu kararı uygulamayacağız. Sokak hayvanlarının yaşatılması için var gücümüzde de çalışacağız onu söyleyelim. Herhalde ben de kendi adıma Türkiye'de ilk defa uymayacağım dediğim bir yasa olarak benim için de bir tarih olmuş oldu bu."