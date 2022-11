CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel: "3 Yıldır Hasat Bitiyor, Bittikten Sonra Ayçiçek Fiyatı Açıklanıyor"

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, ayçiçek taban fiyatıyla ilgili "CHP olarak en az 16 lira açıklanmalıdır diyoruz. 3 yıldır hasat bitiyor, bittikten sonra ancak ayçiçek fiyatı açıklanıyor. Geçen dönem çiftçinin elinde ayçiçeği bittikten sonra fiyat açıklandı. Tutanın elinde kaldı ayçiçeği" dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, CHP Vezirköprü İlçe Başkanı Onur Bayburtlu, Havza İlçe Başkanı Halil Alkan, Kavak İlçe Başkanı Şakir Altun ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vezirköyrü, Havza ve Kavak ilçelerinde esnaf ziyareti yaptı; ayçiçeği tarlasında açıklamalarda bulundu. Türkel, şöyle konuştu:

"TMO 6 LİRA 45 KURUŞ OLARAK AÇIKLADIĞI BUĞDAY ALIMINA EN AZ 20 İLA 25 GÜN ARASI RANDEVU VERİYOR"

"Buğday hasadı bu bölgede yüzde 90-99 oranında bitmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanı, desteklerle birlikte buğday fiyatını, 7 lira 45 kuruş ortalama 7 lira 50 kuruş civarına açıklamış. TMO'nun 6 lira 50 kuruş civarında alım yapacağını, 1 lirada destekleme yapacağı şeklinde kamuoyuna bir açıklama yapmıştı. Bugün özellikle esnafımızla bir araya geldik. Üreticilerimizle bir araya geldik. Yapmış olduğumuz araştırmalarda çıkan sonuç şöyle; TMO 6 lira 45 kuruş olarak açıkladığı buğday alımına en az 20 ila 25 gün arası randevu veriyor. Diğer taraftan da o 1 lira desteği, çiftçinin köylünün ne zaman alacağı da belli değil. Vezirköprü, Havza ve Kavak'ta gördük ki, piyasadaki şu an buğdayın fiyatı 6 lira ile 6 lira 20 kuruş arası. Şimdi siz 7 buçuk lira fiyat açıkladınız. Çiftçiden TMO yeteri oranda buğday almıyor. Piyasadaki fiyat 6 lira, 6 lira 20 kuruş civarındadır. Diğer taraftan şu an itibariyle 8 buçuk liraya buğday ithalatı halen devam ediyor. Yani siz 7 buçuk lira buğday fiyatı açıklayacaksınız, 6 lira 20 kuruşa piyasa da buğday alınacak ve siz 8 buçuk liraya buğday ithal etmeye devam edeceksiniz.

"TUTANIN ELİNDE KALDI AYÇİÇEĞİ"

Öte yandan önünde bulunduğumuz bu ayçiçek hasadıyla ilgili de yapmış olduğumuz araştırma oda başkanlarıyla görüştük, çiftçilerle görüştük. Maliyetleri de ortaya kondurduğumuz da bindirdiğimizde bu dönem 15 lira ile 16 lira fiyat beklentisi var. Biz de diyoruz ki CHP olarak, en az 16 lira açıklanmalıdır. Ama altını bir daha çiziyorum, açıklanmalıdır. 3 yıldır hasat bitiyor, bittikten sonra ancak ayçiçek fiyatı açıklanıyor. Geçen dönem çiftçinin elinde ayçiçeği bittikten sonra, ayçiçek fiyatları açıklandı. Tutanın elinde kaldı ayçiçeği. Kimisi 4 liraya kimisi 7 liraya aldı, kimisi 6 liraya aldı. Çiftçi yine sahipsiz bırakıldı.

"KÖYLÜ, ÇİFTÇİ MALINI MAHSULÜNÜ ÜRETTİĞİ HASATTAN SONRA KAÇ LİRAYA VERECEĞİM ONUN HESABINI BİLSİN"

Köylülerimiz, çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve hatta tüccarlarımız diyorlar ki, bir an önce ayçiçek alım fiyatları açıklansın ki; piyasa onun etrafında oluşsun. Ayçiçek fiyatı bir an önce açıklansın ki, köylü, çiftçi malını mahsulünü ürettiği hasattan sonra kaç liraya vereceğim onun hesabını bilsin, onun fiyatını bilsin. Biz buradan Türkiye uçuyor, Türkiye ihracat rakamları kırıyor. Samsun aldı başını gitti. Hele Samsun var ya Karadeniz'in en büyük ticaret hacmine sahip deyip övünen, 'ala ile vala ile Samsun'u uçurduk' diyen Samsunlu milletvekillerine sesleniyoruz. Kavak'ta, Havza'da ve Vezirköprü'de bu ovadaki çiftçiler ve ticaret erbapları sizi bekliyor. Gelin çiftçinin üreticinin ürününe gelin bu tarlada sahip çıkın. Gelin bir dertleşin. Ayçiçek fiyatını neden halen açıklamadığınızın cevabını çiftçi sizden bekliyor. 7 buçuk liraya buğday alım fiyatı açıklayıp da 6 liraya neden buğdayını satmak zorunda olduğunu cevabını sizden bekliyor. Ezcümle bizlerde sizleri bu ovalara gelip çiftçiye sahip çıkmaya bekliyoruz."