CHP Sinop İl Başkanlığı'nın 23 Nisan Töreni: Ülkeye Demokrasi Gelinceye Kadar Mücadele Edeceğiz

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - CHP Sinop İl Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak, Sinop Kadın Kolları Başkanı Esin Tümer, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Taşkın'ın da arasında bulunduğu çok sayıda partili katıldı.

Tören kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya konuştu.

Yalçınkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın TBMM'nin 106. kuruluş yılıyla birlikte büyük gururla kutlandığını belirtti. 23 Nisan'ın milletin egemenliğini ilan ettiği tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, Atatürk'ün bu bayramı çocuklara armağan etmesinin Cumhuriyet'in geleceğe verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

Çocukların ülkenin hem bugünü hem de yarını olduğunu ifade eden Yalçınkaya, buna rağmen okul saldırıları gibi olayların toplumda büyük üzüntü yarattığını, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırıların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Yalçınkaya açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"23 Nisan'da bayrak asacakları camlardan atlamak zorunda kalan çocukları koruyamadınız. Ortaokul, liseler, üniversiteler en güvenli alanlar olması gereken yerlerken ne yazık ki şiddetin vuku bulduğu alanlar haline gelmiştir. Hiç kimse Türkiye'nin iç dinamiklerini yok sayarak, millet iradesini hiçe sayarak bu ülkeye yön veremez. Bizler tarih boyunca olduğu gibi bugün de ulusal egemenliğimizi sonuna kadar savunmaya hazırız. Bugün memleketin dört bir yanından tek işi şehirlerinde hizmet etmek olan 22 belediye başkanımız, onlarca meclis üyemiz, yüzlerce bürokratımız tutukludur. Her birinin çocukları, aileleri var. Ne yazık ki bu yıl da yüzlerce çocuk anne ve babasından uzakta, anne ve babaları cezaevinde 23 Nisan'a giriyor. Gencecik belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin, belediye çalışanlarımızın, hatta makam şoförü emekçilerin ailelerinin hikayelerini gördükçe hepimiz kahroluyoruz. Başta cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasını diliyor ve onlar özgürlüklerine kavuşuncaya, bu ülkeye demokrasi gelinceye kadar mücadele etmeye bir kez daha söz veriyoruz."

CHP'lilerden İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yürüyüş

CHP Sinop İl Başkanlığı üyeleri, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında konuşan CHP Sinop Kadın Kolları Başkanı Esin Tümer, Eylül 2023'ten bu yana okullarda 47 şiddet ve saldırı olayı yaşandığını, bu süreçte 23 kişinin hayatını kaybettiğini, ayrıca mesleki eğitim merkezlerinde (MESEM) 18 çocuğun yaşamını yitirdiğini anımsattı. Yaşananların ihmaller ve yanlış politikaların sonucu olduğunu söyleyen Tümer, yaşananlardan iktidarı sorumlu tuttu.

Tümer, iktidara geldiklerinde eğitimi laik, bilimsel, çağdaş esaslara göre yürüteceklerini; kadrolu 65 bin uzman ve deneyimli çocuk pedagog eğitimi ile güçlendirilmiş güvenlik görevlisi atayacaklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Hiçbir çocuk sağlık hizmetinden mahrum kalmayacak. Okullarımıza kadrolu 75 bin okul sağlığı hemşiresi atayacağız. Hiçbir çocuk okulda aç kalmayacak. Tuvaletlerden su içmeyecek. Tüm kademelerde temiz içme suyu ve bir öğün okul yemeği ücretsiz verilecek. Çocuklar görmezden gelinmeyecek. Yoksulluk, ihmal, şiddet ve suça sürüklenme gibi durumlara karşı erken müdahale eden okul, aile, toplum işbirliğine dayalı güçlü bir okul sosyal hizmet programı hayata geçireceğiz."