CHP Tokat İl Örgütü, Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümünde çelenk töreni düzenledi

Haber: Savaş Kalkan

(TOKAT) - CHP Tokat İl Örgütü, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi. İl Başkanı Ender Ergün, "Cumhuriyet, insanlığın kulluktan yurttaşlığa uzanan onurlu yürüyüşüdür" derken; CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Cumhuriyet'in kuruluşunda Tokat'ın Milli Mücadele'ye verdiği desteği hatırlattı.

CHP Tokat İl Örgütü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Tokat'ta çelenk sunma töreni düzenledi. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene CHP Tokat İl Örgütü, ilçe teşkilatları, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan CHP Tokat İl Başkanı Ender Ergün ile Milletvekili Kadim Durmaz, Cumhuriyet'in kazanımlarına, milli iradeye ve Tokat'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki rolüne dikkat çekti.

"CUMHURİYET, KULLUKTAN YURTTAŞLIĞA UZANAN ONURLU YÜRÜYÜŞTÜR"

CHP Tokat İl Başkanı Ender Ergün, Cumhuriyet'in ilanının yalnızca tarihi bir yıl dönümü olmadığını belirterek Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine vurgu yaptı.

Ergün, "Bugün bir milletin kaderine sahip çıktığı, karanlığa teslim olmadığı, esarete boyun eğmediği ve kendi geleceğini kendi eliyle kurduğu büyük bir devrimin yıl dönümünü kutluyoruz. 103 yıl önce savaşlardan yorgun düşmüş, yokluklarla sınanmış bir millet bütün dünyaya tarihi bir söz söyledi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!" dedi.

Cumhuriyet'in toplumsal eşitlik ve fırsat eşitliği açısından önemine değinen Ergün, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet, yoksul bir çocuğun doktor olabilme umududur; bir kız çocuğunun kendi hayatına ilişkin kararları özgürce verebilmesidir. Cumhuriyet, insanlığın kulluktan yurttaşlığa uzanan onurlu yürüyüşüdür. Bu topraklarda hiç kimsenin kaderinin doğduğu evle sınırlı kalmaması idealidir."

DURMAZ: "CUMHURİYET, TEK ADAM HEVESLERİNE VERİLMİŞ BİR MESAJDIR"

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ise Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki bağımsızlık mücadelesini hatırlatarak günümüz siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Durmaz, "Bugün yalnızca bir bayramı kutlamıyoruz. 103 yıl önce bir milletin bağımsızlık iradesini, özgürlük tutkusunu, yeniden ayağa kalkışını ve saltanata son verip bugün de tek adam heveslerine mesaj olarak verilen Cumhuriyet'i kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

"TOKAT, MİLLİ MÜCADELE'DE BAĞIMSIZLIK İRADESİNE SAHİP ÇIKTI"

Tokat'ın Milli Mücadele yıllarındaki rolüne dikkat çeken Durmaz, 1919'da Samsun'da başlayan mücadelenin Amasya'da bağımsızlık kararlılığıyla devam ettiğini hatırlattı.

Durmaz, "Tokat'ta Kuvayımilliye Ordusu'nu kurma emri hemşerimiz Yüzbaşı Vasfi Susoy'a verildi. Tokat'ımız Milli Mücadele yıllarında bağımsızlık iradesine sahip çıkan Anadolu şehirlerinden önemli biri oldu. Cephede Mehmetçik vardı, cephe gerisinde analarımız, dedelerimiz ve ninelerimiz vardı" dedi.

Cumhuriyet'in ilanına giden süreci de anlatan Durmaz, Atatürk'ün 28 Ekim 1923 akşamındaki tarihi açıklamasına işaret etti. Durmaz, "29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisinde Cumhuriyet ilan edildi. O gün millet kendi geleceğini belirleme hakkına kavuştu. Köylünün çocuğuna öğretmen, işçinin çocuğuna mühendis, çiftçinin kızına doktor olabilmenin yolunu açtı" diye konuştu.