Ahmet Kaya: Çaykara'ya Verdiğiniz Yüksekokul ve Doğal Gaz Sözünüzü Tutun - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Kaya: Çaykara'ya Verdiğiniz Yüksekokul ve Doğal Gaz Sözünüzü Tutun

26.08.2022 17:38

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon’un Çaykara ilçesinde esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Çaykaralılara verilen yüksekokul ve doğal gaz sözlerinin tutulmadığını belirten Kaya, “Yetkilileri göreve davet ediyoruz ve bu nadide ilçemize söz verilen Çaykara Meslek Yüksekokulu’nun bir an önce açılması ve doğal gazın Çaykara’ya getirilmesi talebini yineliyoruz” dedi.

ESRA NUR PERVAN

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon'un Çaykara ilçesinde esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Çaykaralılara verilen yüksekokul ve doğal gaz sözlerinin tutulmadığını belirten Kaya, "Yetkilileri göreve davet ediyoruz ve bu nadide ilçemize söz verilen Çaykara Meslek Yüksekokulu'nun bir an önce açılması ve doğal gazın Çaykara'ya getirilmesi talebini yineliyoruz" dedi.

Ahmet Kaya, Çaykara'da esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ahmet Kaya, ilçedeki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın bizlere ilettiği iki önemli meselenin altını çizmek istiyorum. Bunlardan birisi, yıllardır söz verilmesine, tabelası dahi asılmasına rağmen halen faaliyete geçirilemeyen Çaykara Meslek Yüksekokulu konusu, diğeri ise Çaykaralıların acil ihtiyacı olan doğal gaz konusudur. Bu iki talebi de daha önce gündeme getirdik, getirmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

"TABELA YILLARDIR ORADA AMA İLÇEDE BİR MESLEK YÜKSEKOKULU YOK"

Çaykara'da uzun yıllardır sözler verilmesine ve tabelası asılmasına rağmen meslek yüksekokulunun bir türlü faaliyete geçirilemediğine dikkat çeken Kaya, "Karşıda gördüğünüz gibi tabelada Karadeniz Teknik Üniversitesi Çaykara Meslek Yüksekokulu yazıyor. Tabela yıllardır orada ama ilçede bir meslek yüksekokulu yok. Üniversitenin herhangi bir bölümü dahi yok. Çaykaralı vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın temel taleplerinden biri, burada söz verilen meslek yüksekokulunun bir an önce açılması ve buranın üniversite aydınlığıyla ve öğrenci hareketliliğiyle buluşturulmasıdır" dedi.

"YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Çaykara'nın acil ihtiyaçlarından birinin de doğal gaz olduğunu ifade eden Kaya, "Bugün Çaykaralı vatandaşlarımızın temel taleplerinden bir tanesi de Çaykara'da olmayan doğal gazın bir an önce buraya gelmesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği sözü tutmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2018 yılı sonunda Türkiye'nin her yerinde doğal gaz olacak' demişti. Yıl 2022, Çaykara'da doğal gaz yok. Şimdi kış geliyor, kömür fiyatları belli. Vatandaş, kışın ne yapacağını kara kara düşünüyor. O nedenle bir an önce yetkilileri göreve davet ediyoruz ve bu nadide ilçemize söz verilen Çaykara Meslek Yüksekokulu'nun bir an önce açılması ve doğal gazın Çaykara'ya getirilmesi talebini yineliyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
CHP'li Arık'tan kendisine dava açan Özhaseki hakkında Meclis'e önerge CHP'li Arık'tan kendisine dava açan Özhaseki hakkında Meclis'e önerge CHP'li Emre: İçişleri Bakanı'nın Adının Bu İddialarda Yer Alması Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Kara Bir Leke Olarak Yer Alacaktır CHP'li Emre: İçişleri Bakanı'nın Adının Bu İddialarda Yer Alması Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Kara Bir Leke Olarak Yer Alacaktır
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Kaya, Trabzon, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ahmet Kaya: Çaykara'ya Verdiğiniz Yüksekokul ve Doğal Gaz Sözünüzü Tutun - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
16:21 Ünlü aktivist Tash Peterson deri ürünler satan markayı soyunarak protesto etti
16:20 Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi
16:07 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
16:04 Eşi ile 3 kızını katleden adam, o geceyi anlattı: Duyduğum sesler beni tehdit ediyordu, çocuklarıma ateş ettiğimi hatırlamıyorum
15:41 Gülşen'in 4 yıl önce "Çorabını çek, başkan geliyor" diyen sunucuya verdiği tepki tekrar gündem oldu
15:14 İcra düzenlemesinin yeni detaylar! 15 Ağustos'a kadar icra işlemi olan dosyaları kapsayacak
15:11 İsrail Maslahatgüzarı dikkat çeken gelişmeyi duyurdu: Türk büyükelçi güven mektubunu Kudüs'te sunacak
14:57 Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 17:47:37. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Kaya: Çaykara'ya Verdiğiniz Yüksekokul ve Doğal Gaz Sözünüzü Tutun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement