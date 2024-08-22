CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Fındık Üreticileriyle Buluştu

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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, fındık üreticileriyle bir araya geldi. Suiçmez, "İnsanlar elbette ki emeğinin karşılığını almak için ürün üretiyorlar o olmadığı zaman bir süre daha belki bir süre daha bu nesil atalarından kalan bu emeği karşılamak üzere alanlarda olur ama bir nesil sonra belli ki buralar işlenmeyecek elden çıkacak durumda" dedi. Üretici Mehtap Dilber ise, "Fındıkta güç kalmadı zaten insanlar pahalılıktan da toplamayı istemiyorlar, sevmiyorlar, zevk almıyor" ifadelerini kullandı.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Araklı ilçesinde fındık üreticileriyle bir araya gelerek önce fındık topladı daha sonra ise üreticiyle sohbet etti.

"Bir nesil sonra belli ki buralar işlenmeyecek"

Fındık bahçesinde açıklamalarda bulunan Suiçmez, şunları söyledi:

"Araklı'nın Buzluca Mahallesi'ndeyiz, burada vatandaşlarımız fındıklarını topluyorlar. Sloganımızdı; 'fındık dalda, üretici darda kalmasın' demiştik. Fındık dalda kalmıyor çünkü atalarından kalan bu fındık bahçelerinde insanlar gereğini yapmaya çalışıyor ama ikinci bölümü olan fındık darda kalmasını gerçekleştiremedi bu iktidar. Çünkü gerçekten üretici darda kaldı, darda kaldığı gibi de artık bunaldı. Dolayısıyla birazdan vatandaşlarımızın kendisi de söyleyecek, karşılığını alamıyorlar. Fındıkları toplayıp, bahçelerinde bir düzen kurmaya çalışıyorlar. Şu anda 100 lira civarında zaten özel sektör alımlara başlamış durumda valla biz aslında tarımın bir memleket meselesi olduğunu söylüyoruz. Bu yüzden söylüyoruz çünkü insanlar elbette ki emeğinin karşılığını almak için ürün üretiyorlar o olmadığı zaman bir süre daha belki bir süre daha bu nesil atalarından kalan bu emeği karşılamak üzere alanlarda olur, ama bir nesil sonra belli ki buralar işlenmeyecek elden çıkacak durumda."

"TMO'un burada randımanlı fındık alacağını tahmin etmiyorum"

Mehtap Dilber isimli üretici ise şunları söyledi:

"Çok kötü, fındığımız eski fındık yok, eski tadı alamıyoruz toplarken. Fındıkta güç kalmadı zaten insanlar pahalılıktan da toplamayı istemiyorlar, sevmiyorlar, zevk almıyor. Gübre alıp atamıyorsun, kökünün güçlü olması için kök gübresi alıp atamıyorsun. Kendinin çürümemesi için, böyle kararmaması için ilaç vurmamız gerekiyor onu vuramıyoruz o yüzden insanlar da zevk alamıyor.

Başka bir üretici ise, "Patoz şu anda 3 bin lira piyasada, yevmiye bin 500 liraya kadar çıkıyor bazı yerlerde, fakat karşılar mı karşılamaz mı onu fındık dalda az zaten fazla da fındık yok. Onun için karşılama oranı sıfır, üretimle dengeli değil. Randıman almasını bilmeyen insanların eline verildi TMO. İlk zamanlarda bir takım şeyler de yaşandı zaten Arsin'de özellikle. Onun için TMO'un burada pek randımanlı fındık alacağını tahmin etmiyorum" dedi.