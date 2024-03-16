CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Yalım, E-Kart Uygulamasına Tepki Gösterdi

CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım, mevcut AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın seçimlere 15 gün kala şehiriçi ulaşım hattına e-kart uygulamasının getirilmesi için ihaleye çıkılmasına tepki gösterdi. Yalım, "Önümüzdeki 15 gün sürede acaba yangından mal mı kaçırıyorsunuz da illa bu sistemi yapmaya çalışıyorsunuz? Bakın önümüzde 31 Mart'ta seçim olacak, yeni Belediye Başkanı seçilecek. Ayrıca bu yazılıma para ödemeye gerek yok. Özellikle buradan otobüs firma sahiplerimize ve şoförlere sesleniyorum; Eskişehir, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediyelerimizden bu yazılımı ücretsiz getireceğim size söz veriyorum" dedi.
Uşak'ta seçime sayılı günler kala kartlı ulaşım için bir şirketle imzalar atıldı. Sözleşme içeriği ve ulaşım ücreti başına kesilecek komisyon oranlarıyla ilgili şu ana kadar Uşak Belediyesi'nden herhangi bir açıklama yapılmadı.
CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım, "Mevcut sistem şu anda muallak. Yüzde 15- 20 şirketin ne kadar komisyon keseceği bilinmiyor. Yani sizin sırtınızdan alınan komisyon dipsiz bir kuyu, ucu görülmeyen bir tünel. Bu sözleşmeyle vatandaşın geleceğini, otobüs firmalarının geleceğini satarsanız bunun size hukuk önünde hesabını soracağımı özellikle belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
"KARTLI ULAŞIMI SİYASİ ŞOV MALZEMESİ YAPIYORLAR"
Özkan Yalım, şunları söyledi:
"Uşak'taki vatandaşlarımızın ve şehir içi taşımacılığı yapan firmaların, otobüs şoförlerinin ve otobüs sahiplerinin dikkatine bu konuşmayı yapmak zorundayım. Dünden bu tarafa mevcut Belediye'nin ve Ulaştırmadan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısının duraklardaki başkanları arayıp yaptığı toplantı sonucunda bir muallak durum ortaya çıktığını gözlemlemekteyiz. Vatandaşlarımızın daha kaliteli ve daha iyi standartlarda taşınmasıyla alakalı önümüzdeki süreçte bizler gereğini yapacağız. Hem 65 yaş üstü hem de engelli vatandaşların taşınmasıyla alakalı merkezi hükümetten aldıkları rakamı bir o kadarını da biz de vereceğiz. Hatta otobüs sahiplerine 1 depo yaklaşık 100 litre de belediye olarak bizler vereceğiz. Böylelikle akaryakıtın bu kadar pahalı olduğu bir süreçte biz vatandaşımızın ücretsiz taşınmasıyla alakalı o otobüs sahiplerine ve otobüs çalıştıran şoförlerimize gerekli desteği yapacağız. Bu sistem yani elektronik e- kart dediğimiz bir sisteme geçilmek isteniyor. Geçmişte bu sistem uygulanmış, bundan yaklaşık 10 yıl önce bu sistemde vazgeçildiği anda ödenen makinaların ücretleri kalmış, boşa gitmiş bu ücretler geri ödenmemiş. Aynı şekilde yatırılan depozitolar ölmüş, hatta bunun yanında makinaların içerisindeki geçirilen kartların bakiyeleri bile kalmış. Bunları o firma, e-kart denen firma, otobüs firma sahiplerimize ödememişler.
"YAZILIMI ÜCRETSİZ ŞEKİLDE ŞEHRİMİZE KAZANDIRACAĞIM"
Şurada kalmış seçimlere tam 2 hafta. Önümüzdeki 15 gün sürede acaba yangından mal mı kaçırıyorsunuz da illa bu sistemi yapmaya çalışıyorsunuz? Bakın önümüzde 31 Mart'ta seçim olacak, yeni Belediye Başkanı seçilecek. Daha sonra yeni Belediye Başkanı ve ulaşımdan sorumlu müdürümüzle birlikte biz çok değerli hatlardaki değerli başkanlarımızla hep birlikte bir araya geleceğiz. Vatandaşımızın ve otobüs firma sahiplerimizin ve yetkililerimiz ve başkanlarımızla birlikte herkesin lehine bir karar alacağız. Hiç merak etmesinler. Ayrıca bu yazılıma para ödemeye gerek yok. Özellikle buradan otobüs firma sahiplerimize ve şoförlere sesleniyorum; arkadaşlar bu yazılıma para ödemeye gerek yok. Eskişehir, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediyelerimizden bu yazılımı ücretsiz getireceğim size söz veriyorum.
Mevcut sistem şu anda muallak. Yüzde 15-20 şirketin ne kadar komisyon keseceği bilinmiyor. Yani sizin sırtınızdan alınan komisyon dipsiz bir kuyu, ucu görülmeyen bir tünel. Onun için ben buradan özellikle ulaşımdan sorumlu başkan yardımcısına ve mevcuttaki başkana sesleniyorum; gelin, benim otobüs şoförlerime ve firma sahiplerimi rahat bırakın. 15 gün sonra seçim olup bittikten sonra bu işi en doğru bir şekilde çözeceğimize ve vatandaşımızı soydurmayacağımızın sözünü veriyorum. Sen de bu işlemi yapmaktan vazgeç. Bu sözleşmeyle vatandaşın geleceğini, otobüs firmalarının geleceğini satarsanız bunun size hukuk önünde hesabını soracağımı özellikle belirtmek istiyorum."
Son Dakika › Yerel › CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Yalım, E-Kart Uygulamasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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