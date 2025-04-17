CHP Üyesi Denizaslanı, KYK Yurtlarından Çıkarılan Öğrenciler İçin Yürüyüşe Geçti

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP PM Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı, KYK yurtlarından çıkarıldığını iddia ettiği öğrenciler için Bodrum'dan Menteşe'ye yürüyüş başlattı.

CHP PM Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı, geçtiğimiz 10 Nisan'da protestolara katılan 5 öğrencinin KYK yurtlarından zorla çıkarıldığını söylemişti. Denizaslanı, öğrencilerin yurtlarına geri alınmamaları halinde Bodrum'dan Menteşe'ye yürüyüş başlatacağını belirterek, Muğla Valisi İdris Akbıyık ve AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin'e seslenmişti.

Denizaslanı, beraberinde CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve partililer ile birlikte yürüyüş başlattı. Yürüyüşte açıklama yapan İl Başkanı Balcı, "Bu sabah Bodrum'dan Muğla'ya adalet ve demokrasi yürüyüşü başlattık. Parti Meclis Üyemiz Alkım Denizaslanı, Muğla Milletvekilimiz Cumhur Uzun, Bodrum İlçe Başkanımız Tuna Işın, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye meclis üyelerimiz ve tüm bodrumlular ile birlikte; haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan tüm vatandaşlarımız, gençlerimiz için yürüyoruz. Herkesi bu büyük yürüyüşe omuz vermeye, destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

Denizaslanı sosyal medya hesabından yürüyüşe ait fotoğraflarını paylaşarak, şu açıklamayı yaptı:

"Ben Alkım Denizaslanı, halkı kin ve nefrete teşvik etme iddiasıyla soruşturma açtığınız o kişiyim, her işiniz yalana dayalı olduğu gibi, burada daniskasını yaptınız. Bizden kin ve nefret değil, çıksa çıksa halkı sevgi ve birliğe teşvik etmek çıkar. Yola çıktık, yürüyoruz. Her adımımız cesaretle olacak. Bu zulmü bitirecek, zulüm ettiğiniz gençlerin sesi olmaya ve duruşumuz ile korkulu rüyanız olmaya devam edeceğim. Sizin yargı sopanız varsa, bizde aslan gibi yürek var. Pazar günü Muğla'da olacağız, yürüyelim arkadaşlar."