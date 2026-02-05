Beşiktaş Belediyesinde işten çıkarıldığını öne süren CHP'li üye 52 gündür eylemde - Son Dakika
Beşiktaş Belediyesinde işten çıkarıldığını öne süren CHP'li üye 52 gündür eylemde

Beşiktaş Belediyesinde işten çıkarıldığını öne süren CHP\'li üye 52 gündür eylemde
05.02.2026 14:25  Güncelleme: 14:31
Beşiktaş Belediyesinde 6 yıl çalıştıktan sonra gerekçe gösterilmeksizin işten çıkarıldığını iddia eden CHP üyesi Turan Çil, 52 gündür belediye binası önünde işe iade talebiyle protesto gerçekleştiriyor. Çil, adalet arayışında bulunduğunu vurgularken, sosyal durumlarıyla ilgili endişelerini de dile getirdi.

Beşiktaş Belediyesinde 6 yıl büro personeli olarak çalışan CHP üyesi Turan Çil, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia etti. 52 gündür Beşiktaş Belediyesi binası önünde işe iade talebiyle bekleyen Çil, "Adalet isteyip, ev ev, sokak sokak dolaşıp oy istediğimiz belediyemizden, partimizden adaletsizlik görüyoruz" dedi.

İddiaya göre, Beşiktaş Belediyesinde 6 yıl büro personeli olarak görev yapan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olan Turan Çil, belediye tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Çil, belediye binası önünde eylem başlattı. 52 gündür belediye binası önünde bekleyerek eylem yapan Çil, "Gelin görün ki adalet isteyip, ev ev, sokak sokak dolaşıp oy istediğimiz belediyemizden, partimizden adaletsizlik görüyoruz" dedi.

"Benim tek derdim işime iade olmam"

Çil, işine geri dönmek istediğini söyleyerek, "Beşiktaş Belediyesinde 6 yıldır çalışan büro elemanıyım. Haksızlık hukuksuzluk karşısında hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkarıldım. Bunun için de 52 gündür burada direniyorum. Uzun zamandır bize yapılmayan ödemeler karşılığında biz de sendikaya gidip 'hiç olmasa maaşımızı veremiyorsanız harçlık verin' dediğimiz için işten çıkarıldım. Birçok insan da işten çıkarıldı ama çifte standart uygulanıp birçoğu geri alındı. Sadece benim çocuğuma harçlık verecek bir paramız olmadığı için birçok arkadaşla birlikte sorunumuzu dile getirmeye gittik. Ama cuma günü bir mesajla işten çıkarıldığımızı anladık. Şu anki en büyük zorluğumuz çocuklarımızın okula kendini verememesi. Çocuğumuzun aklı fikri burada. Bu kış ayında, dondurucu soğukta kızım defalarca beni aradı ve 'baba ne yapıyorsunuz üşümediniz mi' dedi, ben de

'kızım çok sıcak yani arabanın içerisinde ya da sıcakta bekliyoruz merak etme bizi' dedim. Kızım dayanamadı otobüsle geldi. Ellerimiz donmuş ayaklarımız ve üstümüzüm ıslak olduğunu gördü, ağlayarak gitti. En büyük dayanağımız kızımız. Her şey kızımız için. Gelin görün ki adalet isteyip, ev ev, sokak sokak dolaşıp oy istediğimiz belediyemizden, partimizden adaletsizlik görüyoruz. Benim tek derdim işime iade olmam. Başka bir isteğim yok. Ben sadece hakkımı istedim, hakkımı sordum. Başka hiçbir şey yapmadım" diye konuştu.

"Biz CHP partiliyiz, emekçiyiz burada kendi belediyemizden, Beşiktaş Belediyemizden hak adalet arar olduk"

Belediye binası önünde eşinin hak arayışına destek veren Yeşim Çil, kendilerinin CHP'li olduklarını ve Beşiktaş Belediyesinden hak aradıklarını ifade ederek, "52 gündür eşime destek amaçlı buradayım. Kar, fırtına demeden bizler buradayız. Eylemimizin dokuzuncu gününde yönetim bizi çağırdı söz verdi ve de sözünde durmadı. O kadar ileriye kadar gidildi ki 'kızınıza müjdeyi' verin denildi. Kızımızın duygularıyla oynanıldı. Benim kızımın gözyaşlarının hesabını kim verecek? Soruyorum sizlere bunun cevabını bilen varsa bana da söylesin lütfen. Biz CHP partiliyiz, emekçiyiz burada kendi belediyemizden, Beşiktaş Belediyemizden hak adalet arar olduk. Kelime olarak sadece adalet olmaması lazım bunun icraatta da gösterilmesi gerekiyor" dedi.

"Meydanlarda bağırmakla adalet olmuyor"

Çil, meydanlarda bağırmakla adaletin olmadığını belirterek, "Meydanlarda bağırmakla adalet olmuyor, 'çocuklar yatağa aç girmesin' demekle çocuklar yatağa aç girmemiş olmuyor. Benim çocuklarım şu anda aç bu hangi vicdana sığar? Bu zulüm değil midir? Özgür Özel 'beni bulsun' dedi. Tüm il başkanından meclis üyelerinden ilçe başkanıma kadar hepsinin bilgisi var ama hepsi de üç maymunu oynuyor. Siz önce kendi evinizde adaleti sağlayacaksınız daha sonra dışarıdan adalet isteyeceksiniz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

