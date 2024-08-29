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Çiftçiler, domatesi tarladan satmak yerine salça yapıp satacak

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, üreticilerin elini güçlendirmesi adına Dursunbey'de 23 kırsal mahalleye, salça makinesi dağıttı. Tarhana ve salça yapımı döneminde köylülerin işini oldukça kolaylaştıracak olan salça makineleri sayesinde çiftiler, domatesi tarladan satmak yerine onu salçaya dönüştürerek daha fazla kazanç elde edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, söz verdiği gibi kırsalda alın teriyle üretim yapan çiftçilerin yanında yer almaya devam ediyor. Yıllık sofralık domates üretimi 782 dekarda 2 bin 342 ton, kapya biber üretimi 45 dekarda 25 ton olan Dursunbey ilçesinde vatandaşların talebi üzerine 23 kırsal mahalleye salça makinesi dağıtan Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin yetiştirdikleri ürünleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmesine imkan sunuyor. Dursunbey Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle muhtarlara teslim edilen salça makineleri, çiftçileri memnun etti. Toplam maliyeti 731 bin 400 Türk Lirası olan salça makineleriyle çiftçiler, kendi üretmiş oldukları salçalık domateslerini daha kolay ve temiz bir şekilde salça haline getirecek. Uzun yıllar üreticilerin en iyi şekilde kullanacağı elektrik çarpmalarına karşı izolasyonlu salça makineleri, saatte 500 kilogram domatesi posa haline getirebiliyor. Tarhana ve salça yapımı döneminde köylülerin işini oldukça kolaylaştıracak olan salça makineleri sayesinde çiftiler, domatesi tarladan satmak yerine onu salçaya dönüştürerek daha fazla kazanç elde edecek.

Kendisinin 2 yıl önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile başlattığı projeye sahip çıkan Başkan Ahmet Akın'a teşekkürlerini sunan Dursunbey Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bulut, devamının gelmesini temenni ettiğini söyledi.

Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi ile beraber 55 adet salça makinesi dağıttıklarını belirten Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan "Yeni yapılan dağıtımlarla da çiftçilerimizin ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Muhtarlarımızı uyarıyoruz, bunlar kaliteli ve değerli aletler. Sadece domatesin suyunu çıkarmakla kalmıyor. Üzümün kabuğunu da çok iyi ayırıp, suyunu sıkıyor. 102 köyümüz olduğu için tarım ve hayvancılık az da olsa devam ediyor. Vatandaşımızın da ürünü şu anda pazarda çok para etmiyor. Dolayısıyla salça yaparak satmaları önemli. Bu destekler ve desteklerin devamı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a teşekkür ediyorum. İlçe belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesi ne kadar ile uyumlu çalışırsa o kadar muvaffak olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"UYUMUMUZ ARATARAK DEVAM EDECEK"

Hizmet gerçekleştirebilmek için uyumun çok önemli olduğunun farkında olduklarını vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Ramazan Başkanımızı yıllardan bu yana çok severim. Bizler, memleketine aşık insanlarız. Uyumumuz aratarak devam edecek. Bizim tek derdimiz Dursunbey, tek derdimiz Balıkesir, Bundan şüpheniz olmasın. Eksik kalan köylerimizin makineleri de en yakın zamanda teslim edilecek. Tarım, ülkemizin bel kemiği, kırsal kalkınmanın temelidir. Ancak, son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, çiftçimizi ve tarım sektörümüzü derinden etkiliyor. Ekonomik zorluklardan dolayı çiftçimiz toprağını terk ediyor, uzaklaşıyor. Gübre, tohum ve ilaç gibi temel girdi maliyetleri arttı. Tarımsal üretimde bir plansızlık söz konusu. Çiftçiye gerekli destekler verilemiyor ve rekabetteki payı giderek azalıyor. Yeni Pazar bulmayla ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Çiftçilerin yaşadığı sorunlar, hepimizin sorunu. Çünkü oradaki kriz artık soframıza kadar indi." dedi.

Balıkesir'in, geniş coğrafyasıyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Başkan Ahmet Akın "Balıkesir'in potansiyelini ortaya çıkarmak bizim görevimiz. Tarımsal üretime verdiğimiz önemle öne çıkmak istiyoruz. Balıkesir, diğer büyükşehirlerden birkaç adım önde olmak zorunda. Balıkesir'de atacağımız her adımda tarımda da planlı, programlı ve bilgiye dayalı bir yol haritası hazırlıyoruz. Bunun için Balıkesir Planlama Ajansımızı kurduk. İlçe belediyelerimizin tamamıyla uyumlu bir şekilde Çiftçimize Destek Projelerimizi başlatmış bulunuyoruz. Coğrafi işaretli ürün sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımız başladı. Bu konuda tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ata tohumunun korunması ve yaşatılması, ileri nesillere aktarılması için çalışıyoruz. Dursunbey'imin o güzel fasulyesi için de çalışıyoruz. Bununla ilgili sizlerle bir görüşme yapacağız." dedi.

Başlatılmış bir projenin devamını getirdiklerini söyleyen Başkan Ahmet Akın "Önceki dönemde bu projeye destek verenlere teşekkür ediyorum, destekler artarak devam edecek. Üreticilerimiz artık üretilen domateslerden katma değeri yüksek salçalar üretecek. Bu salça makineleri ile üreticilerimiz daha kolay ve temiz bir şekilde domatesi salça haline getirmelerine destek olacağız. Üreticilerimize şimdiden hayırlı olsun. Dursunbey'in tüm ihtiyaçlarına dokunacağımıza söz veriyorum, hemşehrim. Dursunbey'imiz hak ettiği değeri alacak. Dursunbey Belediyemiz ile kol kola vereceğiz. Aklı ve bilimi ortaya koyacağız. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.Katkı sunan herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ekonomik anlamda yaşatılan sıkıntıları biliyoruz. İmkansızlıklar arasında hizmet üretmeye çalışan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Köylümüzü, çiftçimize, üreticimize sahip çıktığı için. Gezdiğim köylerde en büyük isyanı domates üreticilerinden alıyorum. Tarım Bakanını gereğini yapmaya davet ettik; çiftçimize sahip çıkın, çiftçimiz zor durumda, darda. Bu sebeple böylesine zor bir dönemde bir taraftan belediyesinin borcunu öderken bir taraftan devam eden projelere katkı sunarak köydeki üreticimizin en azından ürününü seneye saklayabilmesini sağlamak adına vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Salçalar hazır olduğunda haber verin, beraber kahvaltı yapamaya geleceğiz." şeklinde konuştu.