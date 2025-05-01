Çifte Kimlik Karması: Halil Mandacı\'nın Hikayesi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan Halil Mandacı'nın hayatı film senaryolarına taş çıkartıyor. Hayatının ilk 17 yılını Halil Karaoğlu olarak geçiren, 17 yıl sonra resmi olarak Halil Mandacı kimliğine kavuşan Mandacı, başta askerlik şubesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere pek çok kuruma Halil Karaoğlu olmadığını anlatmaya çalışsa da cezalar peş peşe geliyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ikamet eden 55 yaşındaki Halil Mandacı'nın çocukluğundan itibaren başlayan çifte kimlik hikayesi, film senaryolarını aratmıyor. Dedesinin nüfusa kabul etmeği Halil Mandacı'yı babası, doğum sonrasında başkasının üzerine kaydettirip, Halil Karaoğlu adı ile hastaneden çıkarttı. 17 yıl sonra anne ve babasının evlenmesi ile gerçek nüfus kağıdına kavuşan Halil Mandacı, hayatının büyük bir kısmını kimlik karmaşasıyla geçirdi. Mandacı, başta askerlik şubesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere pek çok kurumda da bu nedenle zorlukla yaşadı. Mandacı, ilginç hikayesini İHA muhabirine anlattı.

Babasının kendisini başka bir kimlikle nüfusa kaydettirdiğini anlatan Mandacı, bu durumun askerlikten sosyal güvenlik cezalarına kadar hayatının pek çok noktasını etkilediğini belirtti. 17 yaşında gerçek kimliğine kavuşmasına rağmen çifte kimlik yüzünden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesilen 18 bin liralık ceza ile karşı karşıya olduğunu anlatan mandacı, bu sorunun nasıl çözüleceğini bilmediğini belirtti. Mandacı, "Babam beni başkasının üzerine kaydettirmiş. 1970 yılında Manisa'da dünyaya geldim. Annemle babamın nikahları yoktu. Annem, beni dünyaya getirdiğinde nikahsız olduğu için beni hastaneden çıkarmadılar. Doktor, yasak olmasına rağmen baba Sadettin Mandacı'nın üzerine kaydettiler. Dedem ise kimliğini vermeyi reddetti. Sonuç olarak babam beni başka bir kişinin kimliğiyle kaydettirmek zorunda kaldı. Yıllarca bu kimlikle yaşadım. Ancak babam, annemle ben 17 yaşındayken nikah yaptı ve hepimiz gerçek kimliklerimizi çıkarttık. Bu karmaşa 20 yaşına geldiğimde tekrar karşıma çıktı. Askere gitmem gerekiyordu, fakat bana 'Halil Mandacı' kimliğiyle çağrı yapıldı. Gerçek kimliğimi belirlemek için birçok yere başvurdum. Kütük kayıtlarında hem Manyas'ta hem başka yerlerde isimlerimin geçtiğini gördük. O dönemde bir binbaşı bana, 'Buradan askere gidersen diğer tarafta gitmezsin' dedi ve ben askerliğimi Halil Mandacı adıyla yaptım. Ardından hayatıma devam ettim ancak bu durum devletin dikkatini çekmedi. Çifte kimlik meselesini çözmek için birkaç kez mahkemeye başvurdum. Ancak mahkemeler tarafından bu durumun çözülmesinin imkansız olduğunu, şahitler getirsem de bir sonuç alamayacağımı söylediler. Bu mesele öylece kaldı" dedi.

SGK'dan ceza

Mandacı, "Son olarak 19 Aralık 2024 tarihinde Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gönen Sosyal Güvenlik Merkezi'nden Halil Karaoğlu adına bir ceza kağıdı geldi. Sözde sigortalı olarak çalışmışım ama Halil Karaoğlu adıyla değil, Halil Mandacı adıyla. Yetkililer bu durumu, 'Fark etmez, her iki isim de sensin' diyerek yorumladı. Şimdi bu cezayla uğraşıyorum ve ne yapacağımı bilmiyorum. İki kez mahkemeye başvurdum netice alamadım. Cezanın miktarı 18 bin lira. Sürekli cezalar geliyor ama bu durumu nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Tabii çift kimlikle yaşamak yerine tek kimlikle yaşamak istiyorum" dedi. - BALIKESİR