İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı\'nı Hizmete Açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, temeli üç yıl önce atılan Çiğli Tramvayı'nı on binlerce İzmirlinin katıldığı törenle hizmete açtı. Sefere çıkan Çiğli Tramvayı'nın ilk yolcusu ise Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. Başkan Soyer, 19 Şubat'a kadar Çiğli Tramvayı seferlerinin ücretsiz olacağını duyurdu.

Aynı anda 3 raylı sistem yatırımının devam ettiği İzmir'de, Çiğli Tramvayı hizmete girdi. Karşıyaka ve Çiğli'yi birleştirerek bölgedeki araç trafiğini rahatlatacak Çiğli Tramvayı, on binlerce İzmirlinin katıldığı törenle sefere çıktı. Çiğli EVKA-5 Kavşağı'nın bulunduğu alanda yapılan açılış töreni sonrası ise sevilen sanatçı Can Bonomo konser verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Tramvay Atölyesi noktasından Çiğli Tramvayı'na binerek tören alanına geldi. Tören, Çiğli Tramvayı'nın tanıtımının yapıldığı video gösterimiyle start aldı. Törende konuşan Başkan Soyer, "İzmir'i demir ağlarla öreceğimize söz vermiştik. Bugün, İzmirlilere verdiğimiz sözü tutmanın haklı gururunu, heyecanını yaşadığımız gündür. Çiğli Tramvayı şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"İzmir'i demir ağlarla öreceğiz dediğimizde bize inanmayanlar oldu"

Başkan Soyer, "Daha dün gibi hatırlıyorum. 5 yıl önce İzmir'i demir ağlarla öreceğiz dediğimizde bize inanmayanlar oldu. Birileri, 'Bunlar hayal satıyor, bundan öncekiler yapamadı. Bunlar da yapamaz' dediler. Yaptık. 'Bunlar parayı bulamaz' dediler, bulduk. 'Bunlar kendi söküğünü dahi dikemez, İzmir'i bize verin dediler', ama her zaman yaptıkları gibi unuttular, bizler Mustafa Kemal'in evlatlarıyız kardeşim. Güzel İzmirliler, bizim bu şehre duyduğumuz bağlılığın aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Bizi gömmeye çalıştılar, tohum olduğumuzu unuttular. Her daim çoğaldık. Onların bizi yıkıldık sandığı yerden her daim şahlanıp kalktık ayağa. Biz, bu topraklar için canını veren Kuvayi Milliye'yiz, Yörük Ali Efe'yiz, Börklüce Mustafa'yız, Hasan Tahsin'iz" diye konuştu.

İzmir'e 5 yılda 41 milyarlık raylı sistem yatırımı

Başkan Soyer, "Sadece 5 yıllık görev sürem boyunca İzmir'de 1 milyar 235 milyon euro maliyetle raylı sistem yatırımı yapıyoruz, yani bugünkü rayiçle yaklaşık 41 milyar lira. Üstelik tüm bunları sadece İzmir'de bizim belediyemiz başarmadı. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler İstanbul'da, Ankara'da, Eskişehir'de ve tüm belediyelerimizde bir yerel yönetim destanı yazdı. 5 yıl gibi kısa bir sürede metrolar, yollar yaptık; sosyal belediyeciliği 11 büyükşehir hep birlikte omuz omuza yeniden ayağa kaldırdık" dedi.

"183 milyon euroluk göz kamaştıran bir yatırım"

Başkan Soyer, "Bugün, İzmir tarihinin dönüm noktalarından biri. 183 milyon euroluk göz kamaştıran bir yatırımla İzmir'e kazandırdığımız Çiğli Tramvayı'nın kurdelesini kesiyoruz. Tramvayın inşaatını kendi dönemimizde başlatmıştık, yine kendi dönemimizde tamamladık. Narlıdere Metrosu'nu bir önceki dönemden yüzde 12 düzeyinde devralmıştık, yüzde yüzünü bitirdik. Birkaç hafta sonra 287 milyon euroluk yatırımla Narlıdere Metrosu'nu açarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına armağan etmek üzere yine birlikte olacağız. O metro Buca'ya gelecek dedik, getiriyoruz. 9 Ocak'ta Buca'da 'dev köstebek' denilen tünel sondaj makinelerini toprağın altına indirdik. İzmir tarihinin en büyük raylı sistem projesi olan Buca Metrosu'nun yapımını 765 milyon euroluk bir yatırımla son sürat devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"19 Şubat'a kadar deneme seferleri ücretsiz"

Çiğli Tramvayı ile ilgili de bilgi veren Başkan Soyer, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına nakşettiğimiz bu eser, Çiğli Tramvayımız, toplamda 14 duraktan ve 12 kilometreden oluşuyor. Karşıyaka'daki mevcut tramvay hattıyla bağladığımız Çiğli Tramvayı ile günde 100 bin İzmirliyi güvenle seyahat ettireceğiz. Metromuzun 19 Şubat'a kadar devam edecek olan deneme seferleri tüm yolcularımıza ücretsiz hizmet verecek. Biz 5 yılda kimsenin cebinden bir kuruş çıkmadan, tek bir lira kamu kaynağını israf etmeden, İzmir tarihinin en büyük yatırımlarını bu kente getirdik. İzmir'in tarihinde bir dönüm noktası olan raylı sistem devrimlerimizi, görev sürem içinde tamamlamanın büyük gururunu yaşıyorum. Bu tarihi günde huzurunuzda bir kez daha söz veriyorum. Sizlerin takdirleriyle son nefesime kadar İzmir aşkıyla bu güzel şehre hizmet etmeye devam edeceğim. İzmir'i bu ülkenin demokrasi, refah, kardeşlik ve barış neferi olarak daha da güçlendirmeye hazır mısınız? Birlikte daha da umutlu ve coşkulu bir yürüyüşe hazır mısınız? Çiğli Tramvayı, buradaki kararlılığımızın en güzel eserlerinden biridir. İzmir'in en yeni raylı sistem hattı, Çiğli Tramvayımız, 4 buçuk milyon İzmirliye, bütün İzmir'e hayırlı uğurlu armağan olsun."

"Biz sizden razıyız Tunç başkanım"

Çiğli halkının tramvayı yıllardır dört gözle beklediğini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise, "Çiğli için tramvay bir ucuz, çevreci ulaşım aracı olmanın dışında geliştiren bir araç. Çiğli'yi denizle buluşturacağız demiştik. Tramvay bir köprü üzerinden denize doğru iniyor. Çiğlili yurttaşlar hem yürüyerek hem bisikletle denize ulaşabilecekler. Tramvay bizim için meydan, cadde, deniz demek. Tramvay birçok artısıyla birlikte geliyor. Çiğli artık tramvayla İzmir'in kalbindedir. Çiğli metropol bir ilçedir diyebiliriz. Biz Çiğlililer olarak sizden razıyız Tunç başkanım" ifadelerini kullandı.

Törene Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin, dernek, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ile bürokratlar katıldı.

Karşıyaka ile Çiğli'yi birleştiren süreçte neler yaşandı?

Çiğli Tramvayı'nın temeli 2021 yılında atıldı. 14 duraktan oluşan 12 kilometrelik hattın yapımı kapsamında Karşıyaka ve Çiğli'yi birleştiren, üzerinde bisiklet yolu da bulunan 750 metrelik viyadük de İzmirlilere kazandırıldı. İZBAN ile yolcu entegrasyonunun yapılacağı Semra Aksu Caddesi yayalaştırıldı. Tramvay hattı Ata Sanayi Bölgesi, Çiğli Devlet Hastanesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne hizmet verecek. Çiğli Tramvay Hattı'nın Karşıyaka hattı ile bağlantısı Karya Kavşağı'nda sağlandı. Hat, yapılan viyadük üzerinden Ekol Kavşağı'na, oradan da Atatürk Caddesi'ne doğru ilerleyecek. Atatürk Caddesi'nden Semra Aksu Caddesi'ne, oradan da Eski Havaalanı Caddesi ile Doğa Koleji Kavşağı'na, devamında Çiğli Devlet Hastanesi ve Ata Sanayi Bölgesi'nden geçerek Evka-5 Kavşağı'na gelecek. Oradan da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşılacak. AOSB içerisinden Katip Çelebi Üniversitesi'ne ulaşan hat, AOSB içerisinde devam ederek Nazım Hikmet Ran Caddesi'ne ve yeniden Ekol Kavşağı'na gelerek ringini tamamlayacak. Çiğli Tramvayı bölgeye nefes aldıracak, trafiği rahatlatacak, bölgedeki hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak. - İZMİR