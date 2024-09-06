Şehit Cihan Aksarı'nın Ailesi Unutulmadıklarını Anlattı - Son Dakika
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Yerel

Şehit Cihan Aksarı'nın Ailesi Unutulmadıklarını Anlattı

Şehit Cihan Aksarı\'nın Ailesi Unutulmadıklarını Anlattı

Hakkari Dağlıca'da 6 Eylül 2015'te şehit düşen Cihan Aksarı'nın ailesi, dokuz yıl sonra unutulmadıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Anne Sultan Aksarı, oğlunu kaybetmiş olmanın acısını yaşarken, 'Bir oğul kaybettim, binlerce çocuğum oldu' dedi. Baba Cemalettin Aksarı ise bugüne kadar kendilerini yalnız bırakmayanların hatırlanmasının kendileri için önemli olduğunu ve vatan için seve seve savaşa gideceğini belirtti.

06.09.2024 16:45
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Hakkari Dağlıca'da 6 Eylül 2015'te hain saldırıda şehit düşen Cihan Aksarı'nın ailesi dokuz yıldır unutulmadıklarını anlattı. Anne Sultan Aksarı "Bir oğul kaybettim binlerce çocuğum oldu" dedi.

Dokuz yıl önce Dağlıca'da PKK'nın saldırısı sonrası şehit düşen Düzce'de Mamure Mahallesi'nde oturan Cihan Aksarı'nın ailesi dokuz yıldır unutulmadıkları için mutlu. Bir oğlunu kaybedip binlerce çocuk sahibi olduklarını dile getiren aile çocuklarının fotoğraflarına bakarak hüzünlendi. Oğlunun İstanbul Eyüpsultan'da çekilmiş fotoğraflarına bakarak o bölgeyi çok sevdiğini dile getiren anne Sultan Aksarı, oğlunun bir kızı çok sevdiğini ve yüzük takmak istediğini anlattı. Anne Aksarı, "Oğlum Eyüpsultanı çok severdi. Oralara gitti çalıştı. Buraya geldiğinde 'anne bir kız var' demişti. 'Bir yüzük takalım' demişti. O gün takarız oğlum demişti. Bizim evimizde doğal gaz yok. Cihan bana 'bu dertlerden seni kurtaracağım. Kalıcı konutlara gideceğiz' demişti. Eyüpsultan'ı çok severdi. Oraya gittiğimizde sandalyede yattığı zamanları hatırlıyorum. Mekanı cennet olsun. Bir oğul verdik bir sürü evlatlar kazandık. Türkiye'mizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Ben dahil tüm sülalemi savaşa götürürüm"

Baba Cemalettin Aksarı, oğlunun şehadetinin yıl dönümünde kendilerini yalnız bırakmayanların olduğunu belirterek, "Bugün bizi yalnız bırakmadınız. Bizi mutlu ettiniz. Oğlumun bugün şehit oluşunun yıldönümü. Aradan 9 yıl geçti. Demek ki biz hala hatırlarda varız. Rabbim tüm şehitlerin mekanlarını cennet eylesin. Biz bir evlat verdik ama binlerce evlat kazandık. O evlatları yetiştirenlerden Allah razı olsun. Hiç bir şekilde unutmasınlar Türkiye düşmanlarına hiç bir kimse zarar veremez. Hiç bir şekilde yıkamazlar. Biz buradayız biz ayaktayız. Bu topraklar şehitlerin kanı ile yoğrulduysa hiç bir kimse bize kahpelik yapamaz. Biz buradayız dimdik ayaktayız. Seve seve savaşa giderim. Değil ben sülalemi, bir tane daha oğlum var hepsi ile beraber savaşa seve seve giderim. Benim vatanım yoksa benim mekanım yoksa ben neyim ki? Devletim varsa ben varım. Ben varsam devletim var. Devletim ve milletim için boynum kıldan incedir" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Cihan Aksarı'nın Ailesi Unutulmadıklarını Anlattı - Son Dakika


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