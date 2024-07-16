Cilo Dağları'na Yoğun İlgi

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- 4 bin 137 rakımlı Cilo dağlarına yoğun ilgi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova sınırları içerisinde bulunan ve dağcıların ilgi odağı olan Cilo Dağı'nın Reşko zirvesi son yılların rekorunu kırdı.

Cilo Dağlarının en yüksek doruğu olan ve ülkenin de ikinci en yüksek zirvesi olan 4 bin 137 rakımlı Cilo Dağı'nın Reşko zirvesi dağcıların uğrak noktası oldu. Özellikle son bir ayda dağcılık kulübü ve bireysel dağcılar Reşko'ya zirve yapmak üzere Cilo Dağı'na tırmanıyor. Ancak hava muhalefeti ve rota boyunca akarsu, kar, buz, kaya kulvarları ve Armanç platosundan sonraki Kılçık bölgesi, dağcıları oldukça zorluyor. Bu sebeple tırmanış yapanların büyük bölümü zirve yapamadan geri dönüyor. Reşko zirvesine aynı gün altı ayrı grup tırmanış yapınca Kılçık bölgesi ve teknik kısımlarda yığılmalar oluşuyor. 14 Temmuz 2024 tarihinde 25 kişi ile zirve tırmanışı yapan Hakkari Cilo Dağcılık Kulübü 25 kişi ile zirve yaparak bütün dağcıların hedefine ulaşmalarını sağladı. " Türkiye'nin Himalayaları" olarak adlandırılan Cilo Dağları, sarp kayalıklara ve dört binlik zirveleri ile dağcıların uğrak noktası oldu. Turgutlu Zirve Dağcılık Kulübü ve Ankara TUDOST Dağcılık ve Doğa Sporları kulübünün katılımı ile Hakkari Cilo Dağcılık Kulübü rehberliğinde başarılı bir zirve tırmanışı yapıldı. Tırmanış anında Himalayalayı aratmayan görüntülerle karşılaşan dağcılar, Cilo Dağlarına olan ilginin yanında oradaki yüksek dağların görkemi ile hayranlıklarını dile getirdiler.

Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu, "Cilo Dağları bizim Himalayalarımızdır. Bölgenin güvenli hale gelmesi ve dağcıların rahat bir şekilde tırmanış yapabilmeleri Cilo Dağlarının popilitesini arttıracaktır. Yüksekova Nepal olma yolundadır. Çünkü Cilo Dağlarının en yüksek zirvesi olan Reşko tepesinin klasik rotası Yüksekova üzerinden Serpel köyüne ve oradan da Horkedim yaylasına gider. Bu da bütün tırmanışçıların geleceği yer Yüksekova'dır. İnsanlar Yüksekova çarşısı da her gün renkli giyimli dağcıları görmeye alışacaktır" dedi.