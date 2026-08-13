Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden çimento fabrikası davasının bilirkişi raporuna suç duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden çimento fabrikası davasının bilirkişi raporuna suç duyurusu

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden çimento fabrikası davasının bilirkişi raporuna suç duyurusu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, iki kez iptal edilen çimento fabrikası projesinde yeni bilirkişi heyetinin 20 günde hazırladığı 'olumlu' raporla ilgili suç duyurusunda bulundu. Deştin Çevre Platformu, keşifte sorun olduğunu belirterek raporun yenilenmesini istedi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, daha önce iki kez yargıdan dönen çimento fabrikası projesine karşı açılan dava kapsamında alınan yeni bilirkişi raporuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Deştin Çevre Platformu Sözcüsü Haluk Özsoy, daha önce bilirkişi heyetindeki 9 kişinin de projeyle ilgili olumsuz görüş bildirirken, son keşfin ardından alınan raporda 9 üyenin de olumlu görüş bildirdiğini belirterek, "Biz bu keşifte bir problem olduğunun, orada bir şeyler döndüğünün farkındayız ve bu hususta da suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Deştin Mahallesi ile Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nin ortak sınırındaki Tekağaç mevkisinde kurulmak istenen "Entegre Çimento Fabrikası" projesine karşı bölge halkının yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü mücadele devam ediyor.

Daha önce mahkemeler tarafından iki kez iptal edilen proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 3 Temmuz 2025'te üçüncü kez "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu" kararı verildi.

Karara karşı 12 sivil toplum örgütü, 43 yurttaş ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından dava açıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava kapsamında 17 Haziran 2026'da bölgede bilirkişi keşfi gerçekleştirildi.

Keşfin ardından hazırlanan bilirkişi raporuna, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen ay itirazda bulunuldu. İtiraz dilekçesinde bilirkişi değerlendirmelerinin teknik ve bilimsel açıdan eksik olduğu belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün bilirkişi raporu ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Deştin Çevre Platformu üyeleri de Muğla Adliyesi önünde bir araya gelerek rapora tepki gösterdi.

"YERALTI SULARI MI, ZEYTİNLİKLER Mİ KAYBOLDU?"

Platform Sözcüsü Haluk Özsoy, burada yaptığı açıklamada önceki bilirkişi heyetlerinin projeye ilişkin olumsuz görüş verdiğini, son heyetin ise farklı bir değerlendirme yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bir önceki keşif 9'da 9 'Burada bu fabrika mümkün değil, buradaki bu kirletici tesis yapılamaz' derken bir anda ne olduysa artık oradaki yeraltı suları mı kayboldu gitti, oradaki zeytinlikler mi kayboldu gitti, bir anda hepsi 'Bu yapılabilirmiş' dedi.

Daha önceki bilirkişi 2 kere keşif yapmıştı ve ikisinin de dedikleri şuydu: 'Burada yeraltı suları var. Bu yeraltı suları Bahçeyaka kuyularına gidiyor ve bütün Muğla'yı ve Yatağan'ı besliyor. Buradan temiz içme suyu elde ediyorlar. Buraya bu tesis yapılırsa bu yeraltı suları kaybolur, kirlenir, zaten susuzluğumuz var, iyice bu susuzluğun üstüne de susuzluk katarız' demişlerdi. ve daha önceki keşif heyeti demişti ki; 'Burada 16 tanesi tescilli olmak üzere yüzlerce zeytinlik var. Bu bacadan çıkan gazlar, dumanlar bu zeytinlikleri kirletir, bu zeytinliklerin verimini düşürür, buradaki halkın çıkarına terstir' demişti bu fabrikanın, bu kirletici tesisin buraya yapılması. 'Buradaki halkın çıkarına terstir' demişti. Arıcılar var orada, bir sürü basra böcekleri var, çam balı biliyorsunuz her yer yandı, nadir kalan bal ormanlarından biri orada.

"20 GÜNDE RAPORU ÇIKARDILAR"

Ama bu yeni bilirkişi heyeti ne hikmetse bunların hiçbirini göresi gelmemiş ve gelip 9'u birden 'Evet, burası ne kadar uygun, çok uygun, tam da buraya yapılması lazım bu fabrika. Bir okusanız raporu ne kadar güzellemişler, muhteşem bir şey bu fabrika, burada yapılması muhteşem bir şey' diye böyle bir rapor çıkarmışlar maalesef ki.

Bir önceki keşif heyeti 60 gün boyunca raporu yazmaya çalışmıştı ve yetiştirememişti, mahkemeden 30 gün ek süre istemişti. Toplamda 90 günde zorla çıkarabilmişlerdi bu raporu. Ama bu keşif heyeti adeta ellerine hazır gitmiş gibi 20 günde 'Rapor hazır, güzellemelerimiz hazır' 20 günde koymuşlar bu raporu onların önüne.

Şimdi biz bu keşifte bir problem olduğunun, orada bir şeyler döndüğünün farkındayız ve bu hususta da suç duyurusunda bulunduk keşif heyetiyle ilgili. Bundan sonra da bu keşfin yenilenmesini isteyeceğiz. Tarafsız insanlar tarafından tekrar bakılmasını talep edeceğiz. Çünkü akıl var, mantık var. 2 kere 'olmaz' diyen 9'da 9, şimdi 'olur' diyor. Buradaki hiçbir şey bilmesek bile büyük bir problem olduğu açıkça görülüyor. Biz burada dönen her neyse, kesinlikle üstesinden geleceğiz. Eğer ki herhangi birisi suça bulaşmışsa, bunların hepsini ortaya çıkaracağız."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Politika, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden çimento fabrikası davasının bilirkişi raporuna suç duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı
İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler
Aydın’ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil’den çıktı Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı
Nilda Müge Şahin’i katleden caninin yakalandığı anlar ortaya çıktı Nilda Müge Şahin’i katleden caninin yakalandığı anlar ortaya çıktı
Avukat Prof. Dr. Ali Ekin açıkladı: İşveren hangi durumda işçiyi tazminatsız işten çıkarabilir Avukat Prof. Dr. Ali Ekin açıkladı: İşveren hangi durumda işçiyi tazminatsız işten çıkarabilir?
Abbas’ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin’e dönüş umudunu simgeliyor Abbas'ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin'e dönüş umudunu simgeliyor
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
Dansçının zor anları: Eteği birden alev aldı Dansçının zor anları: Eteği birden alev aldı
Kredi kartını kaybeden kadının hesabından yapılan alışverişler şoke etti Kredi kartını kaybeden kadının hesabından yapılan alışverişler şoke etti
Depremzedeleri ziyaret eden başkana şok Canını zor kurtardı Depremzedeleri ziyaret eden başkana şok! Canını zor kurtardı

17:57
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
17:41
Bakan Gürlek’ten ’Alihan Kuriş’ operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
17:30
Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak’tan sitem dolu sözler
Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler
17:05
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
16:46
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’a taciz iddiasıyla dayak
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak
16:00
Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları BİM’in sıralaması şaşırttı
Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları! BİM'in sıralaması şaşırttı
15:52
Fenerbahçe’ye Mert Günok’tan kötü haber Kaleyi Tarık Çetin koruyacak
Fenerbahçe'ye Mert Günok'tan kötü haber! Kaleyi Tarık Çetin koruyacak
15:38
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Büyük sürprizler var
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
15:00
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
14:29
Osimhen için 130 milyon Euroluk inanılmaz teklif Galatasaray kararını anında verdi
Osimhen için 130 milyon Euroluk inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi
14:08
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye’ye iade edildi
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 20:56:06. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden çimento fabrikası davasının bilirkişi raporuna suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.