Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin Atatürk Üniversitesi\'nde

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyet, Atatürk Üniversitesini ziyaret etti.

Ziyarette Büyükelçi Xuebin'e; Erzurum Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Gastronomi Müdürü Resul Parlak ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Müdürü Eren İzcioğlu eşlik etti. Gerçekleştirilen görüşmelerde, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti üniversiteleri arasındaki akademik, bilimsel ve kültürel iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonu, Asya-Pasifik bölgesiyle kurulan akademik ilişkiler ve özellikle Çin ile yürütülen ortak projeler ele alındı. Daha önce gerçekleştirilen Çin akademik ziyareti çerçevesinde imzalanan protokoller ve yapılan temasların, iki ülke üniversiteleri arasındaki iş birliğini somut adımlarla güçlendirdiği vurgulandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Çin Halk Cumhuriyeti ile kurulan akademik ilişkilerin üniversitenin küresel hedefleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, "Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda, dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla güçlü ve sürdürülebilir iş birlikleri kurmayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz Çin ziyaretimizde; Shandong Geleneksel Çin Tıp Üniversitesi ile akademik iş birliği mutabakatı imzalayarak araştırma laboratuvarlarının kurulması, öğrenci ve akademisyen değişimi ile akademik yayın ve bilgi paylaşımı gibi pek çok alanda önemli bir adım attık," dedi.

Rektör Hacımüftüoğlu ayrıca, Dalian Politeknik Üniversitesi ve Yantai Hastanesi ile yapılan görüşmelerde mühendislik, yapay zeka, sürdürülebilir enerji, hücresel tedaviler ve modern tıbbın entegrasyonu gibi stratejik alanlarda ortak çalışmaların gündeme alındığını belirtti. Bu iş birliklerinin hem bilimsel üretimi hem de nitelikli insan kaynağı hareketliliğini artıracağına dikkat çekti.

Asya-Pasifik bölgesinin özellikle teknoloji ve bilim alanındaki hızlı gelişimine vurgu yapan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu şunları aktardı: "Çin ve Japonya başta olmak üzere bu bölgedeki ülkelerin teknolojik ilerlemeleri yakından takip edilmesi gereken bir dinamizm barındırıyor. Atatürk Üniversitesi olarak; öğrenci değişim programları, akademik hareketlilik ve ortak araştırma projeleriyle bu ülkelerle ilişkilerimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Sayın Büyükelçinin üniversitemize gerçekleştirdiği bu ziyaretin, mevcut iş birliklerimizi derinleştirecek ve yeni projelere zemin hazırlayacak önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZURUM