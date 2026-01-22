Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin Atatürk Üniversitesi'nde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin Atatürk Üniversitesi'nde

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin Atatürk Üniversitesi\'nde
22.01.2026 10:14  Güncelleme: 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek iki ülke üniversiteleri arasındaki akademik iş birliğini geliştirmek üzere değerlendirmelerde bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyet, Atatürk Üniversitesini ziyaret etti.

Ziyarette Büyükelçi Xuebin'e; Erzurum Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Gastronomi Müdürü Resul Parlak ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Müdürü Eren İzcioğlu eşlik etti. Gerçekleştirilen görüşmelerde, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti üniversiteleri arasındaki akademik, bilimsel ve kültürel iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonu, Asya-Pasifik bölgesiyle kurulan akademik ilişkiler ve özellikle Çin ile yürütülen ortak projeler ele alındı. Daha önce gerçekleştirilen Çin akademik ziyareti çerçevesinde imzalanan protokoller ve yapılan temasların, iki ülke üniversiteleri arasındaki iş birliğini somut adımlarla güçlendirdiği vurgulandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Çin Halk Cumhuriyeti ile kurulan akademik ilişkilerin üniversitenin küresel hedefleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, "Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda, dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla güçlü ve sürdürülebilir iş birlikleri kurmayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz Çin ziyaretimizde; Shandong Geleneksel Çin Tıp Üniversitesi ile akademik iş birliği mutabakatı imzalayarak araştırma laboratuvarlarının kurulması, öğrenci ve akademisyen değişimi ile akademik yayın ve bilgi paylaşımı gibi pek çok alanda önemli bir adım attık," dedi.

Rektör Hacımüftüoğlu ayrıca, Dalian Politeknik Üniversitesi ve Yantai Hastanesi ile yapılan görüşmelerde mühendislik, yapay zeka, sürdürülebilir enerji, hücresel tedaviler ve modern tıbbın entegrasyonu gibi stratejik alanlarda ortak çalışmaların gündeme alındığını belirtti. Bu iş birliklerinin hem bilimsel üretimi hem de nitelikli insan kaynağı hareketliliğini artıracağına dikkat çekti.

Asya-Pasifik bölgesinin özellikle teknoloji ve bilim alanındaki hızlı gelişimine vurgu yapan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu şunları aktardı: "Çin ve Japonya başta olmak üzere bu bölgedeki ülkelerin teknolojik ilerlemeleri yakından takip edilmesi gereken bir dinamizm barındırıyor. Atatürk Üniversitesi olarak; öğrenci değişim programları, akademik hareketlilik ve ortak araştırma projeleriyle bu ülkelerle ilişkilerimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Sayın Büyükelçinin üniversitemize gerçekleştirdiği bu ziyaretin, mevcut iş birliklerimizi derinleştirecek ve yeni projelere zemin hazırlayacak önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Ankara, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin Atatürk Üniversitesi'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk’ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Trump ile ne konuştular Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı Trump ile ne konuştular? Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı
Şivan Perver, ağlayarak ABD’ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:11
100’den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
100'den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
09:44
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
09:18
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 10:46:13. #7.11#
SON DAKİKA: Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin Atatürk Üniversitesi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.