Cizre'de Hz. Nuh'u Anma Merasimi Başladı - Son Dakika
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Cizre'de Hz. Nuh'u Anma Merasimi Başladı

Cizre\'de Hz. Nuh\'u Anma Merasimi Başladı
04.07.2025 16:32
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Cizre'de Hz. Nuh anma etkinlikleri, Kur'an tilaveti ve cuma namazıyla başladı. Valilik ikramda bulundu.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Hz. Nuh'u Anma Merasimi, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Hz. Nuh'un makamı Nuh Nebi Camisinde başladı.

Cizre'de Hz. Nuh'un mezarının bulunduğu Nuh Peygamber Camisindeki program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde kılınan cuma namazının ardından Hz. Nuh'un makamı ziyaret edildi. Şırnak Valisi Birol Ekici ve Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Hz. Nuh'u Anma Merasimine katılan vatandaşlara aşure ve Cizre limonatası ikram etti.

Bugün Hz. Nuh'un anma merasimini Hz. Nuh'un makamında başlattıklarını belirten Şırnak Valisi Birol Ekici, yarın da Diyanet İşleri Başkanının katılımı ile birlikte insanlık tarihi boyunca kutsal sayılan ve insanlığın yeniden doğuşunun, dirilişinin, yeniden dünyaya yayılışının mekanı olan Cudi Dağı Sefine bölgesinde Hz. Nuh'u Anma Merasimini gerçekleştireceklerini söyledi. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyecekleri merasimin insanlık tarihi boyunca yıllarca süre gelen bir merasim olduğunu ifadeden Vali Ekici, "Beni en çok heyecanlandıran yarın Cudi Dağı tepesinde Hz. Nuh Nebi Camisinde temel atma törenini hemşehrilerimle birlikte icra edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birlik beraberlik, kardeşlik projesinin tezahürü olan terörsüz Türkiye amacımız var. Bugün Irak'tan da misafirlerimiz var. Hep birlikte bu bölgede binlerce yıldır yaşayan insanların birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, barışını göstermek üzere hep birlikte gayret göstereceğiz. Bunun sembolü olarak da yarın Cudi Dağı Sefine bölgesinde bir caminin temel atmasını birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Şırnak Valisi Birol Ekici, vatandaşları bu merasime katılmaya davet etti ve Cudi Dağına ulaşım için ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunulacağını belirtti.

Bugün Cizre'de başlayan anma etkinlikleri yarın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Cudi Dağında büyük bir anma merasimi ile devam edecek. Ayrıca Nuh Peygamber Camisinin temel atma töreni gerçekleştirilecek.

Cizre'deki programa Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Irak Gaziantep Başkonsolosu Thoalfıqar Tawfıo Humoud, Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş, Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Cizre ESO Başkanı Hafzullah Memduhoğlu, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cizre'de Hz. Nuh'u Anma Merasimi Başladı - Son Dakika

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