Çocuk Evlerindeki Çocuklar TÜBİTAK Sınavını Kazandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evi ve çocuk evleri sitesinde kalan 14 çocuk, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Öğrenci Seçme Sınavı'nı kazanarak büyük başarı yakaladı. Sınavı kazananlara, robotik ve kodlamadan nano teknolojiye, tasarım ve üretimden yapay zekaya kadar 11 farklı alanda eğitim verilecek.

TÜBİTAK tarafından, geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek üzere kurulan "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" teknoloji üretme yetkinliği yüksek gençleri bir araya getiriyor.

Çocuklara eğitim desteği sağlandı

Programa 81 ildeki ortaokul düzeyindeki 4. ve 5. sınıflar, lise düzeyindeki 8. ve 9. sınıflar ile lise hazırlık sınıflarındaki öğrenciler başvuru yapabilirken, eğitim almak isteyen öğrenciler, E-Sınav, Çevrim içi Eğitim ve Görev Tamamlama, Uygulama Sınavı olmak üzere üç aşamalı öğrenci seçme sınavına tabi oldular. Bu doğrultuda Deneyap Teknoloji Atölyelerine başvuru yapan kuruluş bakımı altındaki çocuklara, sınavlara hazırlanmaları için üniversiteler ile iş birliği yapılarak eğitim desteği sağlandı.

11 farklı alanda eğitim alacaklar

Bu kapsamda geçtiğimiz gün açıklanan sonuçlarla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çocuk evi ve çocuk evleri sitesinde kalan 14 çocuk, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Öğrenci Seçme Sınavı'nı kazanarak büyük başarı yakaladı. Sınavı kazanan gençlere, "Tasarım ve Üretim", "Robotik ve Kodlama", "Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti", "İleri Robotik", "Siber Güvenlik", "Enerji Teknolojileri", "Havacılık ve Uzay Teknolojileri", "Yazılım Teknolojileri", "Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji", "Mobil Uygulama" ve "Yapay Zeka" olmak üzere 11 farklı alanda eğitimler verilecek.

"Çocuklarımızın bu başarısı göğsümüzü kabarttı"

Çocukların yakalamış olduğu bu başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlığımızın çatısı altında bulunan her çocuğumuzu büyük bir özenle yetiştirip hayata hazırlıyoruz. Bizler de çocuklarımızın mutluluğunu paylaşıyor, sevinçlerine ortak oluyoruz. Bu sınavı kazanarak, Milli Teknoloji Hamlesinin dip dalgasını oluşturmaya aday gençlerin arasında yer bulacak olan çocuklarımızın başarısıyla göğsümüz kabardı. Devlete ve millete faydalı bireyler olarak çalışacaklarına inancım tam" dedi. - ANKARA