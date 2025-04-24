Çocukların sanatla buluştuğu sergi açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Büyükşehir Belediyesi, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı ile Yahyalı İlçe Milli Eğitim Kurumları iş birliğinde hayata geçirilen 23 Nisan Çocuk Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Sergi, Kayseri'nin kültürel değerlerini yaşatmayı ve geleceğe taşımayı amaçlayan anlamlı bir projeye imza atıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren Büyük Şehir Sanat Galerisi, anlamlı ve özel sergilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlenen '23 Nisan Çocuk Sergisi', minik sanatçıların el emeği ve hayal gücünden oluşan eserleriyle Büyükşehir Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergiye, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Tohumluk Vakfı Başkanı Pınar Ayhan, Tohumluk Vakfı Kayseri Sorumlusu Nilüfer Bıçakçıoğlu, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu ve çok sayıda öğrenci ile aileleri katıldı. Sergi, çocukların el emeğiyle hazırladıkları resim ve el sanatları eserlerini bir araya getirerek, renklerin ve desenlerin geleceğe ilham verdiği bir ortam sundu. Sergide, halı dokuma sanatını öğrenen minik sanatçılar, bu geleneksel sanatı eserlerine yansıtarak kültürün nesilden nesle aktarılmasına katkıda bulundular. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da yaşanan deprem sonrası vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, dirençli şehirler bağlamında yapılan çalışmaları çok önemsediklerini söyleyerek, sözlerine başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına 23 Nisan'ı armağan ettiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nin de çocuklarla dolup, taştığını ifade etti. Büyükkılıç, dijital bağımlılık ve kötü alışkanlıkların tüm ebeveynleri kaygılandırdığını, çocukları sporla, eğitimle, kültürel çalışmalar ve değişik etkinliklerle buluşturmak, onların gönlünde yer etmek gerektiğini vurguladı. Bu sergiyi ve açılışı çok önemsediğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu;

"Bizler sizin için varız. 1 milyon 260 bin metrekarelik millet bahçesinin şehrimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçenlere minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Millet bahçemiz, herkesin buluşma noktasına dönüştüğü, takdir ettiği, her kesimin değişik etkinliklerle buluştuğu bir alana dönüştü. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz, çocuk ve genç odaklı olması da bizim için olmazsa olmazdır. Gençlerimizi, çocuklarımızı seviyoruz. Genç ve dinamik bir şehrin hizmetkarı olmak, ekibimizle birlikte çalışmaktan onur duyuyorum."

Tohumluk Vakfı Başkanı Pınar Ayhan da Sanat Galerisi'nin kapılarını açan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve emeği geçenlere teşekkür etti. Tohumluk Vakfı Kayseri Sorumlusu Nilüfer Bıçakçıoğlu ise Türkiye genelinde 5, Kayseri'de 3 yıldır hizmet veren bir vakıf olduklarını belirterek, yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Sergi, özellikle minik sanatçıların halı dokuma motiflerini eserlerine yansıtarak geçmişin izlerini modern sanatla harmanlamasıyla dikkat çekti. Malazgirt Zaferi öncesi dönemde, Orta Asya'dan Kayseri'ye gelen yörük boylarının dokumacılık sanatını, 1040'lı yıllardan bu yana süregelen geleneksel motiflerle birleştirerek çocukların sanatsal bakış açılarını geliştirmeleri amaçlandı.

Serginin sonunda, dereceye giren öğrencilere ödüller verilirken, Başkan Büyükkılıç ve beraberindekiler, sergideki eserleri ilgiyle inceledi. - KAYSERİ