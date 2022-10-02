Çocukların yaktığı ateş 650 balyayı ve çadırı kül etti - Son Dakika
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Çocukların yaktığı ateş 650 balyayı ve çadırı kül etti

02.10.2022 16:23

Bayburt'un merkez Mutlu köyünde yaşayan Bedir Söğüt isimli vatandaşa ait tarlada 650 balyayla birlikte 200 metrekare çadır yanarak kül oldu. Vatandaşlar küçük çocukların oyun amaçlı yaktığı ateşin rüzgarın da etkisiyle tarlaya sıçradığını belirtti.

Bayburt'un merkez köylerinden olan Mutlu köyünde yaşayan bir vatandaşa ait tarlada yangın çıktı. 650 balyayla birlikte 200 metrekare çadır yanarak kül oldu.

Çocukların oyun amacıyla yaktığı ateş rüzgarla birlikte büyüyerek 650 balya ve bir çadırı kül etti

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYEN YANGIN TARLAYA SIÇRADI

Yangını gören vatandaşlardan alınan bilgiye göre küçük çocuklar tarla yakınlarında oyun amaçlı ateş yaktılar. Rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda büyüyerek Söğüt'ün tarlasına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına 1 saat müdahale etti.

Çocukların oyun amacıyla yaktığı ateş rüzgarla birlikte büyüyerek 650 balya ve bir çadırı kül etti

1 SAATLİK MÜCADELEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekipler tutuşan kuru otları söndürerek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri bölgeden ayrıldı.

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Kaynak: İHA

Bayburt, Söğüt, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocukların yaktığı ateş 650 balyayı ve çadırı kül etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocukların yaktığı ateş 650 balyayı ve çadırı kül etti - Son Dakika
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