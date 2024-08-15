Columbia Üniversitesi Rektörü Gazze Protestoları Nedeniyle İstifa Etti - Son Dakika
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Columbia Üniversitesi Rektörü Gazze Protestoları Nedeniyle İstifa Etti

Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik, Gazze protestoları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Protestoların arkasındaki grup ise istifayı memnuniyetle karşıladı.

15.08.2024 11:16
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ABD'de Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik, kampüste gerçekleştirilen Gazze protestolarından yaklaşık 4 ay sonra istifa etti.

Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik yaptığı yazılı açıklamada, okul kampüsünde nisan ayı boyunca süren Gazze protestoları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu. Shafik açıklamasında, "Bu harika kuruma liderlik etme onuruna ve ayrıcalığına sahip oldum ve birlikte çalışarak birçok önemli alanda ilerleme kaydettiğimize inanıyorum. Ancak aynı zamanda topluluğumuzdaki farklı görüşlerin üstesinden gelmenin zor olduğu bir kargaşa dönemi de oldu. Bu dönem, toplumumuzdaki diğer kişiler gibi benim aileme de ciddi zararlar verdi. Yaz boyu düşündüm. Yeni dönem başlamadan yeni liderliğin göreve başlaması için bu duyuruyu şimdi yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Akademik ilkeleri destekleyen, herkese adalet ve şefkatle davranan bir yolda ilerlemeye çalıştığını belirten Shafik, kendisinin, meslektaşlarının ve öğrencilerinin tehdit unsuru olarak görülmesinin üzücü olduğunu belirtti.

Protestoların arkasındaki grup olan Columbia Üniversitesi Apartheid Divest üyeleri, istifayı memnuniyetle karşıladı. Ancak istifanın üniversitenin İsrail ordusunu ve Filistin topraklarını işgalini destekleyen şirketlerden yatırımlarını çekmesi yönünde yürütülen çabaları engellememesi gerektiği belirtildi. Okul yönetimiyle görüşme yürüten gruptan Mahmud Halil, "Columbia'nın sonunda Kongre ve bağışçıları yatıştırmak yerine öğrencileri ve öğretim görevlilerini dinleyen bir rektör atamasını umuyoruz" dedi.

Gazze protestoları nedeniyle Kongre'de yapılan duruşmalarda rektörleri eleştiren isimlerden olan Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Elise Stefanik ise, Shafik'in istifasının Yahudi öğrencileri koruyamadığı için "gecikmiş bir karar" olduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okul yönetiminin İsrail'in Gazze'deki saldırılarını destekleyen şirketlere yönelik finansal yatırımlarını durdurması talebiyle oturma eylemi başlatmış, daha sonra "Gazze Dayanışma Kampı" kurmuştu. Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik ise çadır kampının dağıtılması için polis çağırmıştı. 18 Nisan'da kampüse gelen New York Polis Departmanı'na bağlı memurlar, 100'den fazla öğrenciyi gözaltına almıştı. Filistin yanlısı öğrenciler Rektör Shafik'i kampüse polis çağırdığı için eleştirirken, İsrail yanlısı destekçiler ise yeterince sert davranmadığı için rektöre tepki göstermişti. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Columbia Üniversitesi Rektörü Gazze Protestoları Nedeniyle İstifa Etti - Son Dakika

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