Çopuroğlu: "15 Temmuz\'da milletin iradesi kazandı"

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada; " 15 Temmuz'da milletin iradesi kazandı" dedi.

Çouroğlu mesajında; "15 Temmuz 2016 gecesi; milletimizin iradesine kasteden hain darbe girişimine karşı aziz milletimiz kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla dimdik durmuş, canı pahasına demokrasisine sahip çıkmıştır. O gece sokakları, meydanları dolduran milyonlar, dünyaya bir kez daha göstermiştir ki bu topraklarda irade yalnızca milletindir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle; 'O gece milletimizin iman dolu göğsü, tanklara, uçaklara, silahlara set oldu. Bu aziz millet, canını ortaya koyarak istiklaline ve istikbaline sahip çıktı'. 15 Temmuz, bir milletin yeniden dirilişinin, ayağa kalkışının adıdır. Şehitlerimizin emanetine son nefesimize kadar sahip çıkacağız. Bugün de aynı ruhla, aynı inançla yolumuza devam ediyor; Türkiye'nin birliği, beraberliği ve bekası için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu topraklarda ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek, milletimizin iradesi üzerinde hiçbir güç tahakküm kuramayacaktır. Bu vesileyle; başta Kayserili şehitlerimiz Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay olmak üzere, 15 Temmuz gecesi canlarını vatan için feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyoruz. Milletimizin birlik ve beraberliği daim olsun" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ