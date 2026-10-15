Çorum\'da YENİ Parti Halk TV kayyımına karşı yürüdü, Başkan Solmaz konuştu

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Halk TV'ye kayyım atanması Çorum'da yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi.

Halk TV'ye kayyım atanması nedeniyle YENİ Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen eylemde katılımcılar, Özdoğanlar Kavşağı'ndan Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü.

YENİ Parti Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, protestocular adına burada yaptığı basın açıklamasında, "Türkiye'nin her sabah yeni bir karanlığa uyandığını" ifade etti.

Halk iradesini hedef alan siyasi yargı operasyonlarının, gazetecileri ve basını hedef alan saldırıların, her kesimden yurttaşı etkileyen hukuksuzlukların ve kayyımların ardı arkasının kesilmediğini söyleyen Solmaz, şunları kaydetti:

"Bu hukuksuzlukların son halkası olarak polis baskınıyla, pek çok yayın diliminde Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı olan Halk TV'ye kayyım atanmıştır. Bu karar yalnızca Halk TV'yi değil, aynı zamanda özgür basını ve halkın haber alma hakkını hedef almaktadır. Seçime giderken muhalefetin sesini kısmak, milletin özgürce seçim yapma hakkına el uzatmaktır.

İktidarın amacı bellidir. Amaç, kara düzeni sürdürmektir. Bugün devletin imkanlarıyla kendi çıkarlarını korumaya çalışan küçük bir azınlık özgür basını bastırmaya, değişim isteyen on milyonları susturmaya ve milleti umutsuzluğa sürüklemeye çalışmaktadır. Halk TV'yi hedef alan kayyım kararının zamanlaması da tesadüf değildir.

590 gündür savunma yapmayı bekleyen Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun Silivri zindanında savunmasının başladığı gün bu karar alınmıştır. Tarihimizin en büyük siyasi davalarından biri sürerken halkın haber alma hakkına yapılan bu saldırı, davanın hukuksuzluğunu ve siyasi bir operasyon olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Asrın vurgunu olan fon krizinin iktidar kadrolarıyla ilişkisinin ortaya çıktığı bir dönemde bu karar alınmıştır. 500 bine yakın yurttaşın doğrudan soyulduğu, aileleriyle birlikte milyonlarca yurttaşın mağdur edildiği bu büyük soygunun üzeri örtülmeye çalışılmaktadır."

Solmaz, "iktidarın tükendiğini ve bunun farkında olduğunu" söyleyerek, "Saldırganlığı bundandır. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindedirler. Halk TV'nin, özgür basının ve tüm basın emekçilerinin yanındayız" dedi.