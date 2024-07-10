Çorum Kent Konseyi Yeni Dönem Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Çorum Kent Konseyi Yeni Dönem Çalışmalarına Başladı

Çorum Kent Konseyi Yeni Dönem Çalışmalarına Başladı

Çorum Kent Konseyi, yeni dönem çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulda göreve seçilen Kent Konseyi yönetimi ilk yürütme kurulu toplantısını yaptı.

10.07.2024 15:53  Güncelleme: 15:55
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Çorum Kent Konseyi, yeni dönem çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulda göreve seçilen Kent Konseyi yönetimi ilk yürütme kurulu toplantısını yaptı.

Çorum Kent Konseyi'nin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı geçtiğimiz hafta yapılmıştı. Seçimlerde 8. Dönem Kent Konseyi başkanlığına oy birliğiyle Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat seçilmişti. Çorum Kent Konseyi Yürütme Kurulu, İsmail Yağbat başkanlığında ilk yürütme kurulu toplantısın yaptı. Toplantıda yeni dönemde yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda Kent Konseyi'nin meclis başkanları ve sekretaryası da belirlendi. Gençlik Meclisi Başkanlığına Mehmet Aşgın, Kadın Meclisi Başkanlığına Lale Koldaş, Engelli Meclisi Başkanlığına Neslihan Hüsülüoğlulları, Çocuk Meclisi Başkanlığına Hatice Kayadibi, Genel Sekreterliğe Mustafa Gökgöz, Sekreterya görevine ise Yusuf Canbolat getirildi.

İsmail Yağbat, Kent Konseyi'nin merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğunu ifade etti.

Başkan Yağbat, "Çorum Kent Konseyi olarak Çorum'un kalkınma önceliklerinin belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir anlayış içerisinde, çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak, kent yönetiminde katkıda bulunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Kent Konseyi Yeni Dönem Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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