CTech IDEF 2025'te Yerli Ürünleriyle Tanıtıldı - Son Dakika
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CTech IDEF 2025'te Yerli Ürünleriyle Tanıtıldı

CTech IDEF 2025\'te Yerli Ürünleriyle Tanıtıldı
24.07.2025 10:56
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CTech, İDEF 2025'te KAAN uçağı ve SecureARX uydu modemi ile dikkat çekti. NATO'ya sunuldu.

Türk savunma sanayisine yerli ve milli ürünler geliştiren Türk firması CTech IDEF 2025'te yerli ve milli ürünleriyle yerini aldı. Fuarda, KAAN uçağının kara kutusu, SecureARX Karıştırmaya Dayanıklı Uydu Haberleşme Modemi sergilendi.

Uydu modemi SecureARX ve UfukLink Ufuk Hattı Haberleşme ürün ailesi hakkında bilgi veren CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, "Uydu haberleşme konusunda ANKA serisi insansız hava araçları uzun yıllardan beri uçuş yapıyor. Ürünlerimiz, 400 bin uçuş saatlerini buldu. SecureARX ürünü bu görmüş olduğunuz cihaz bir modemdir. Uydu modemidir. NATO'ya vermeye başladık. SecureARX sürümümüz Ekvator bölgesinde çalışabilir" dedi.

Fırat, "İDEF Dünya fuarı. Savunma, havacılık, uzay gibi yüksek teknoloji bir alanında dünya markası diyebileceğimiz bir fuar. En önem verdiğimiz fuar. En geniş katılımı olan İDEF bu seni düzenlenen. CTech 20 yıllık birikimiyle, özellikle savunma, havacılık, uzay ve telekomünikasyon gibi oldukça üst düzey niteliklerin standartların olduğu alanlarda haberleşme, cihaz ve çözümleri üreten tasarlayan, üreten ve bunları destekleyen bir firma. Uydu haberleşme konusunda örneğin ANKA serisi insansız hava araçları Uzun yıllardan beri uçuş yapıyor. Ürünlerimiz, 400 bin uçuş saatlerini buldu. Bu çok önemli bir referans dünya çapında" diye konuştu.

"SecureARX markasıyla sunduğumuz bu ürünü en son NATO'nun kendi komuta kontrol altyapısına vermeye başladık"

"SecureARX ürünü NATO'ya vermeye başladıklarını belirten Fırat, "Şimdi burada hemen hemen bütün ürünlerimize numuneler getirdik. Şu anda bu mesele SecureARX ürünü bu görmüş olduğunuz cihaz bir modemdir. Uydu modemidir. Savunma havacılık uzay alanlarına uygun olarak tasarlanmış NATO'nun 46,06 standardına ki bu standart 500 sayfaya yakın bir standarttır. Çok üst düzey güvenlik sağlar. Bunun içinde çok yüksek bir teknoloji var. 20 yıllık bir birikim var ve biz bu birikimle bu görmüş olduğumuz SecureARX markasıyla sunduğumuz bu ürünü en son NATO'nun kendi komuta kontrol altyapısına vermeye başladık. Geçen yıl itibariyle sözleşmeyi imzaladık. Çünkü bu teknoloji müstesna, bir teknoloji NATO üye ülkeler içinde sadece Fransa ve Türkiye'de olan bir teknoloji. Daha önce hep Fransa menşeli olarak karşılanırken, Türkiye'nin de oyuna dahil olmasıyla CTech'de oyuna dahil olmasıyla uzun bir ihale ve rekabet süreci sonucunda buyurunuzu mesela NATO'ya vermeye başladık. Bu çok önemli. Artık bu ürün, NATO gibi çok üst düzey bir kuruluş tarafından tercih edilen kullanılan dünyada üst segment bir teknoloji ürünü. Gittikçe artan arası müşterilerimiz var ürünlerimiz Afrika'da Cezayir'de, Çatta, Angolada, Malezya'da inşallah bu yıl Endonezya. İtalya'ya veriyoruz, Körfez bölgesinde Suudi Arabistan. Katar. Bizim NATO ile bu ihale sürecine girdiğimiz aşamada zaten yıllardır ürünümüz sahada Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyordu. Ürünlerle ilgili sürekli AR-GE çalışması yapıyoruz. Ciddi ekibimiz var, 270 kişi ekibimiz var. Yurt dışında da Leonardo gibi dünyanın önde gelen şirketleriyle iş yapan bir firmayız" ifadelerini kullandı.

Fırat, "İnsansız hava araçları ya da diğer hava araçları için insanlar için de olabilir, hareket halinde uydu haberleşmesini sağlayan takipli anten sistemi terminali. Biz bunu yıllardır üretiyoruz tasarlıyoruz. Bunun farklı versiyonları var. Farklı büyüklükleri var ama şu görmüş olduğunuz ürünü de ilk defa bu fuarda lansmanını yapıyoruz. Bu Ekvator bölgesinde çalışabilir. Ekvator bölgesinde hava şartları tropikal haberleşmesini etkiliyor. Bunun için ciddi tedbirler aldık. Teknolojimizde adaptasyonlar yapıyoruz. Onun ötesinde gördüğünüz gibi dikey takip yapabiliyor, çok yönlü bir manevra ve takip niteliği var. Zira ekvator bölgesinde uydu antenlerinin 90 bakması gerekiyor. Uydularla haberleşebilmesi için bu ise buradaki gördüğünüz hareket sistemini oldukça zorlayan. Çok hassas dengelemeler ve kontrol yapılmasını gerektiriyor. Bu ürün de SecureARX sürümümüz. Gelişen gelişmeye devam eden bu fuarda da bu ürünümüzü ilk defa lansmanını yapmış oluyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz inşallah hani yeni fırsatlara da yol açacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Havacılık, Savunma, Güncel, Yerel, Nato, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Yerel CTech IDEF 2025'te Yerli Ürünleriyle Tanıtıldı - Son Dakika

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