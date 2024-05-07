Çukurova Üniversitesi Öğrencileri Filistin-Gazze Farkındalık Çadırları Kurdu - Son Dakika
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Çukurova Üniversitesi Öğrencileri Filistin-Gazze Farkındalık Çadırları Kurdu

Çukurova Üniversitesi Öğrencileri Filistin-Gazze Farkındalık Çadırları Kurdu

Adana'da üniversite öğrencileri, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen çadırlı eylemlerden esinlenerek Çukurova Üniversitesi'nde Filistin-Gazze farkındalık çadırları kurdu. Öğrenciler, 5 gün boyunca 'farkındalık nöbeti' tutacak.

07.05.2024 10:48
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Adana'da üniversite öğrencileri, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gerçekleştirilen çadırlı eylemlerden esinlenerek Çukurova Üniversitesi'nde Filistin- Gazze farkındalık çadırları kurdu. Kampüste yer alan çadır kampında öğrenciler 5 gün boyunca 'farkındalık nöbeti' tutacak.

Çukurova Üniversitesi öğrencileri, ABD'de üniversite öğrencilerinin Filistin'e destek vermeye yönelik kurduğu ve çeşitli İsrail protestolarının gerçekleştirildiği çadır kamplarının bir benzerini Adana'da hayata geçirdi. Çukurova Üniversitesi kampüsünde yer alan alanda 6 adet çadır kuran öğrenciler, alanı Filistin ve Türkiye bayrakları başta olmak üzere Filistin ve Gazze temalı ve çeşitli unsurlar ile süsledi. Müslüman gençler olarak insanlık namına Filistin'de yaşanan vahşeti gündemde tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten öğrenciler, arkadaşlarını kendileri ile birlikte çadır kamplarında bir araya gelmeye davet etti. Öğrenciler, kurdukları çadır kampında 5 gün boyunca öğrenci arkadaşlarını ve çeşitli konukları ağırlayacak.

"Müslüman gençler olarak insanlık namına ne yapabileceğimizi düşünürken aklımıza geldi"

Filistin konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik üniversite kampüsünde çadır kurma fikrinin ortaya çıkış hikayesini anlatan İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Furkan Toramantekin, "7 Ekim tarihinden bu yana üniversitemizin çeşitli bölgelerinde yürüyüş, basın açıklaması, resim sergisi ve doğa temalı olacak şekilde insanların zihninden Filistin'i ve Gazze'yi çıkarmamak adına çeşitli çalışmalarda bulunuyorduk. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen olaylar açıkçası bizi biraz utandırdı. Onların çoğunun gayrimüslim olduğunu biliyoruz. Biz de Müslüman gençler olarak 'insanlık namına, Müslümanlık namına ne yapabiliriz' diye düşündüğümüz bir sırada aynısını yapmaya karar verdik" dedi.

5 gün boyunca farkındalık nöbeti tutacaklar

Üniversite rektörlüğünden aldıkları izin sonrasında çeşitli fakültelerden öğrenciler ile çadır kurdukları alanda bir araya geldiklerini belirten Toramantekin, "Burada çeşitli fakültelerden öğrenci arkadaşlarımız ile bir araya geldik. 5 gün boyunca burada Filistin çadır kamplarımız ile birlikte farkındalık nöbeti tutmayı düşünüyoruz. Gelen arkadaşlarımızla Filistin hakkında, dünya gündemi hakkında ve geleceğimiz hakkında çeşitli istişare ve sohbetler yapmayı düşünüyoruz. Yine bu 5 günlük süre içerisinde çeşitli konuklarımızı buraya getirmek istiyoruz. İnşallah fakülte hocalarımızı burada ağırlayacağız. Rektörümüzü de davet ettik. Bu şekilde farkındalık adına ne yapabilirsek bizler için insanlık adına kar olabileceğini düşünüyoruz. 7 ay oldu ve 210 günü geçti bu süreç. Hala katliamlar devam ederken bizim oturduğumuz yerde çakılı kalmamız vicdanımızı sızlatıyor. Hem insani, hem de dini bir vazife olarak gördüğümüzden dolayı arkadaşlarımız ile 'daha neler yapabiliriz'i konuşmaya devam ediyoruz bu hususta" şeklinde konuştu.

"En büyük amacımız Filistin'e yönelik farkındalık oluşturmak"

İşletme Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Halil Çalışkan ise, "6 adet çadırımız var. Buralarda resim sergilerimiz var. Etrafı süsledik. İnsanların gelip fikirlerini söyleyebileceği, kaynaşabileceği, çeşitli akademisyenlerin ve yazarların gelip burada öğrenci kardeşlerimiz ile buluşacağı bir ortam kurmaya çalıştık. Burada bizim en büyük amaçlarımızdan birisi Filistin'e dair bir farkındalık oluşturmak. Bildiğiniz gibi Avrupa'nın en köklü üniversitelerinde bu tarz eylemler çok yaygın. Bizler de bunu öğrenciler olarak Çukurova Üniversitesi adına düzenliyoruz. Şu anda buradaki heyecan gerçekten yüksek. Öğrenci kardeşlerimizle bu sesi Adana'da ve Çukurova Üniversitesi'nde yaymak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çukurova Üniversitesi Öğrencileri Filistin-Gazze Farkındalık Çadırları Kurdu - Son Dakika

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