Başkan Büyükkılıç ve siyasi liderler Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci ile birlikte Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Büyükkılıç, muhtarlarla da istişare toplantısı yaptı.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve Cumhur İttifakı ortakları ile birlikte Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti. İlk olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci ve parti yönetimiyle birlikte Pınarbaşı Kızılhan ve Gümüşgün mahallelerini ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, "Bizleri her zaman olduğu gibi gönül dolusu muhabbetleriyle ağırlayan hemşehrilerimize teşekkür ederim. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" dedi. Büyükkılıç, daha sonra Pınarbaşı Karslı Camii'nde Cuma namazının ardından ilçe sakinlerine çiçek dağıtarak, mübarek Cuma günlerini tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, ilçede görev yapan mahalle muhtarıyla da bir araya gelerek, istişare toplantısı gerçekleştirdi. Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci, Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, daire başkanları ve genel müdürler, partililer ile mahalle muhtarları katıldı. Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen toplantıda muhtarlar istek ve taleplerini gönül rahatlığıyla Başkan Büyükkılıç'a iletti. Tek tek mahalle muhtarlarını sayan ve 'hoş geldiniz' diyen Büyükkılıç, "Nezaketinize, samimiyetinize, bizim bu acizane davetimize teşriflerinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep beraber bir aileyiz" dedi. Başkan Büyükkılıç, 386 personel ile Pınarbaşı'nın her köşesinde hizmet ve yatırım yaptıklarını ifade ederek, "El ele vermiş iki Memduh ile problemlerimizi aşacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Kırsalımız, tarım birimimiz, fen işlerimiz, elektrik, temizlik şirketimiz, park bahçelerimiz, her biri sizlerin hizmetinde ve emrindedir. Tam 386 elemanımız Pınarbaşı'da, laf değil, icraat bunlar. Elektrik şirketi, tüm taleplerin karşılandığını söylüyor. Sizlerin emrindedir" diye konuştu. Konuşmasına, "Hizmette hakikaten Türkiye'ye örnek faaliyetleri ile Kayseri'mizin şehremini olarak her zaman göğsümüzü kabartan çok saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç beyefendiye ben de çok teşekkür ediyorum" diyerek başlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de sevdalısı, ait oldukları Pınarbaşı'da olmaktan duyduğu sevinci paylaşarak, Cumhur İttifakı olarak seçim çalışmalarını yürüttüklerini dile getirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, yenilenmiş, daha dinamik kadrolarla Pınarbaşı'ya daha iyi hizmet vermek istediklerini söyledi ve Başkan Büyükkılıç'ın Pınarbaşı'ya sürekli gelip gittiğini belirterek; "Bu seçimleri bizler bir hizmet yarışı olarak görüyoruz. Öyle de olmalı. Bakın günlerden beri kendisi gelip gidiyor çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız. Pınarbaşı'ya daha ne yapabilirim, Pınarbaşı'nın başka hangi sıkıntısını giderebilirim diye" ifadelerinde bulundu. Pınarbaşı'nın Türkiye'deki her yönün kesişim noktası olduğunu ve Pınarbaşı'nın sesinin, duruşunun, ahenginin Türkiye'nin sesi, duruşu ve ahengi olduğunu dile getiren Özdemir, gelecek seçimin bir hesaplaşma değil hizmette yarışma seçimi olduğunu ve olması gerektiğini vurguladı. Özdemir sözlerinin sonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı ile Pınarbaşı belediye başkan adayının Pınarbaşı için bir fırsat olduğunu dile getirerek, "Gelin el ele verelim, gelim omuz omza verelim, iki tane Kayseri'nin kıymetli evladı, Pınarbaşı için bir fırsat, ikisi de Memduh, Cenab-ı Allah'ın bir lütfu. Birisini sağ yanınıza alın birisini sol yanınıza alın biz de milletvekilleri olarak önünüze düşelim, ne yapılması gerekirse Pınarbaşı'da yapalım" diye konuştu. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Başkan Büyükkılıç'ın tecrübenin adı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi;

"Burada iki tane Memduh Başkanımız var. Bir tanesi Büyükşehir Belediye Başkanı, hakikaten Kayseri'de tecrübenin adı. İl başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış, merkez ilçe başkanlığı yapmış, İkinci döneminde Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan çok kıymetli bir isim Memduh Büyükkılıç. Memduh Ağabey'in bu tarihe kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan bütün isimler düşünüldüğünde kırsala vermiş olduğu değer ortada. Yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kırsalda bulunan ilçelere bu denli önem vermesini çok kıymetli buluyorum."

Büyükşehir'in kadrosunun işinde tecrübeli ve başarılı olduğunu belirten Ersoy, "Memduh başkanıma çok teşekkür ediyorum böyle bir organizasyonu yaptı. Muhtarlarımız da taleplerini iletiyor, anında karşılığını buluyor, Büyükşehir Belediye Başkanlığı gücü var, bütün Büyükşehir'in kadrosu burada" dedi. MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdiğini belirterek, "Pınarbaşı'nın hak ettiği hizmeti alabilmesi önceliğimizdir. Başta Büyükşehir Belediye Başkanım olmak üzere Milletvekillerimiz bunun sözünü vermektedir. Pınarbaşı hizmetin en hızlısını hak etmektedir, en güzelini hak etmektedir" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, program sonunda Kayserigaz'ın Pınarbaşı ve Sarız'da çalışmaların devam ettiğini belirtti ve tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara kombi sözü vererek, "Burada samimi olarak bir kez daha ifade ediyorum, şartlarını yerine getiren, ihtiyacı olan, Kayserigaz'ı ilgilendiren boyutuyla tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerime kombi vereceğimi buradan ifade ediyorum. Sizin samimiyetinizden şüphemiz yok, sizin bayrağımıza, devletimize, vatanımıza, milletimize, dinimize bağlılığından zaten şüphemiz yok. Geriye sizden dua alacağız, dua edeceğiz" şeklinde konuştu.

İlçede yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin istişare edildiği toplantıda Pınarbaşı'daki mahalle muhtarları tek tek sözlü olarak dinlenirken, muhtarlar, Başkan Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ