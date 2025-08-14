Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300 bininci konutun anahtar teslimi için Malatya\'ya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 300 bininci konutun anahtar teslim törenine katılmak üzere Eylül ayında Malatya'ya geleceği açıklandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısında konuşan Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında Malatya'ya gelmesinin planlandığını belirterek, "Herhangi bir aksilik olmazsa Cumhurbaşkanımızı şehrimizde ağırlayacağız" dedi.

Toplantının açılışında Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı dileyen Ayhan, yaralanan 29 kişiye acil şifa temennisinde bulundu. Ülke genelinde çıkan yangınlarda şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT görevlisine rahmet dileyen Ayhan, Malatya İtfaiyesi'nin yangınlara hızlı müdahalesinden dolayı teşekkür etti.

Ayhan, geçtiğimiz ay Malatya'da incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un çalışmaların hızla ilerlediğini aktardığını hatırlatarak, "İnşallah Eylül ayında 300 bininci konutun anahtar teslim töreni için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şehrimize gelmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Tarımsal yatırımlara ilişkin de bilgi veren Ayhan, 18 sulama projesi ile 303 milyon TL destek sağlandığını, su kaynaklarında yaşanan yüzde 20'lik azalma nedeniyle MASKİ'nin sondaj çalışmalarıyla saniyede 450 litre suyu şebekeye kazandırdığını söyledi.

Mecliste ek gündem maddeleri oylanarak kabul edilirken, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun sunduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri karara bağlandı. Bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edilirken, bazıları ise bir sonraki oturuma ertelendi. - MALATYA