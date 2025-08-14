Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300 bininci konutun anahtar teslimi için Malatya'ya gelecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300 bininci konutun anahtar teslimi için Malatya'ya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300 bininci konutun anahtar teslimi için Malatya\'ya gelecek
14.08.2025 10:27  Güncelleme: 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 300 bininci konutun anahtar teslim törenine katılmak üzere Eylül ayında Malatya'ya geleceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 300 bininci konutun anahtar teslim törenine katılmak üzere Eylül ayında Malatya'ya geleceği açıklandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısında konuşan Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında Malatya'ya gelmesinin planlandığını belirterek, "Herhangi bir aksilik olmazsa Cumhurbaşkanımızı şehrimizde ağırlayacağız" dedi.

Toplantının açılışında Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı dileyen Ayhan, yaralanan 29 kişiye acil şifa temennisinde bulundu. Ülke genelinde çıkan yangınlarda şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT görevlisine rahmet dileyen Ayhan, Malatya İtfaiyesi'nin yangınlara hızlı müdahalesinden dolayı teşekkür etti.

Ayhan, geçtiğimiz ay Malatya'da incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un çalışmaların hızla ilerlediğini aktardığını hatırlatarak, "İnşallah Eylül ayında 300 bininci konutun anahtar teslim töreni için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şehrimize gelmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Tarımsal yatırımlara ilişkin de bilgi veren Ayhan, 18 sulama projesi ile 303 milyon TL destek sağlandığını, su kaynaklarında yaşanan yüzde 20'lik azalma nedeniyle MASKİ'nin sondaj çalışmalarıyla saniyede 450 litre suyu şebekeye kazandırdığını söyledi.

Mecliste ek gündem maddeleri oylanarak kabul edilirken, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun sunduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri karara bağlandı. Bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edilirken, bazıları ise bir sonraki oturuma ertelendi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, malatya, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300 bininci konutun anahtar teslimi için Malatya'ya gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Vikingler’in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede Vikingler'in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede
Türk futbolunda yeni dönem Kayıtlar 5 yıl saklanacak Türk futbolunda yeni dönem! Kayıtlar 5 yıl saklanacak
Cinlerin sardığı söylenen köyde sabahladı Evlere besmele ile girdi Cinlerin sardığı söylenen köyde sabahladı! Evlere besmele ile girdi
Yelda öğretmenden acı haber 300 metrelik şarampole yuvarlandı Yelda öğretmenden acı haber! 300 metrelik şarampole yuvarlandı
Candan Erçetin’den ’’en seksi kadınlar’’ listesi isyanı: Büyük utanç duydum Candan Erçetin'den ''en seksi kadınlar'' listesi isyanı: Büyük utanç duydum
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor
Nijerya’da camide namaz kılanlara silahlı saldırı 1 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı Nijerya'da camide namaz kılanlara silahlı saldırı! 1 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı
YKS tercih süreci bugün sona eriyor YKS tercih süreci bugün sona eriyor
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı

09:06
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
08:47
Özel saat 12.00’de ne açıklayacak İşte kulislerde konuşulan konu
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
07:16
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
14:22
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
14:18
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
14:10
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
14:07
Güle güle Zaniolo Transferi duyurdular
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
14:06
Ünlü oyuncuya şok Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
13:53
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
13:50
Epözdemir’in 35 milyon TL’lik aracına el konuldu Korsan çakar iddiası
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası
13:48
İmamoğlu ve 27 kişinin diplomaları YÖKSİS’ten silindi
İmamoğlu ve 27 kişinin diplomaları YÖKSİS'ten silindi
13:39
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
13:35
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı
MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 10:32:29. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300 bininci konutun anahtar teslimi için Malatya'ya gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.